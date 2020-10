El Col·legi de Metges demana més recursos econòmics i humans per a qui «para el cop»

La delegació al Bages del Col·legi de Metges de Barcelona creu que calen més recursos per a l'atenció primària. «Està parant el cop i fa grans esforços», assegura el president de la delegació, Jordi Aligué. Afirma que les «ganes i el professionalisme hi és», però que el personal, anímicament «està tocat» per la situació que s'ha viscut i perquè la pandèmia sembla que en aquests moments no tingui fi.

Aligué recorda que la primària funcionava, abans de la covid, bàsicament amb visites presencials, fet que s'ha reestructurat per donar prioritat a l'atenció telefònica. «Hi ha moltes coses que es poden resoldre via telèfon», assegura Aligué. «No se'ls ha de treure mèrit perquè és cansat. Però en aquests moments es prioritza per un tema de seguretat i per evitar contagis».

En canvi, hospitalàriament la situació es manté a un nivell estable. «Hi ha ingressos, però no passem de la vintena i alguns no són pròpiament de la nostra zona. Hi ha feina i incertesa, però estabilitat. Primària para el cop», encara que a canvi d'una sobrecàrrega de treball assistencial. «Estan sent els protagonistes de la segona onada».

Millora de la gestió



Aligué pensa, però, que temes com gestió i comunicació han millorat. «Tots estem fatigats, però hem de ser positius i tenir esperança. La sanitat està infrafinançada de manera crònica i esperem que en l'àmbit polític en prenguin consciència i es pugui millorar». Així mateix considera que la població també ha de ser conscient que cal continuar mantenint mesures higièniques i socials per evitar contagis. «Fins i tot que les augmentin i siguin més prudents perquè això no s'ha acabat sinó que hi ha molta feina per fer».

El també membre de la junta de la delegació al Bages del Col·legi de Metges de Barcelona i professional de primària Daniel Paredes comenta que, tot i que la gerència de l'ICS a la Catalunya Central «ens està dotant de recursos i ens dona el suport necessari», no és suficient, «en necessitem més».

Una tensió persistent



Paredes comenta que malgrat que la situació no és la mateixa que la que es va viure els mesos de març i abril, quan la pressió va ser màxima, es viu una «tensió persistent. Hi ha una calma tensa» amb la percepció que hi haurà una veritable segona onada.

S'haurà d'afrontar «col·lapsats per falta de personal», i «treballar amb incertesa és complicat anímicament, laboralment i a l'hora de fer gestió». A més a més es compta que hi haurà baixes de personal, com ja va passar, i en canvi, les agendes estan saturades, explica. «Els professionals de primària estem cansats. Tenim una responsabilitat amb la ciutadania i no podem deixar de costat l'atenció primària, a part dels casos covid». Segons Paredes, «hi ha neguit» per si no hi ha la capacitat suficient per gestionar la situació que es pot generar d'ara en endavant.

Paredes destaca, igualment, que els rastrejadors estan fent una feina molt important. «Confiem en ells. El que passa és que per la demanda que tenim de PCR que es fan i els casos que apareixen, no són suficient. Se'n necessitarien més». Però recorda que també és indispensable el personal administratiu a més a més dels professionals sanitaris. «Hi ha manca de metges i infermeres, però això no ve d'ara sinó de fa anys, i la pandèmia ha desestabilitzat el sistema».