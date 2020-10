Els gestors covid d'Althaia identifiquen 1.050 contactes estrets en dos mesos

L'equip de gestors covid de la Fundació Althaia de Manresa ha contactat amb 250 positius i ha identificat 1.050 contactes estrets en dos mesos. Althaia té quatre gestors: tres a les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) d'atenció primària del Barri Antic i les Bases de Manresa, i una gestora hospitalària que s'ha incorporat recentment.

Aquesta última es fa càrrec dels contactes estrets de les persones ingressades a l'Hospital de Sant Joan de Déu que són positius per covid. Fa un rastreig de les persones amb qui l'hospitalitzat ha tingut relació. Com a primària, identifica possibles contagis per tallar la cadena de transmissió.

També vetlla perquè els positius que no requereixen ingrés, com les persones ateses a urgències o a qui s'ha detectat covid en un preoperatori, arribin correctament als seus ambulatoris perquè en facin seguiment.

Els gestors de les ABS es posen en contacte amb casos diagnosticats a atenció primària