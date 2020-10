El Govern incrementarà els controls d'accés als parcs naturals per l'augment de visitants

L'augment d'afluència de visitants als parcs naturals ha portat la Generalitat a anunciar un increment de mesures en els controls accés per limitar-hi la presència, segons va anunicar ahir la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà que atribueix el major nombre de visitants a la crisi sanitària de la covid-19.

En el cas del parc del Cadí-Moixeró, el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat situa l'augment de les visites en el 80% el mes de juliol i el 57% a l'agost en comparació amb els mateixos mesos del 2019, encara que el departament no ha aportat les xifres concretes dels visitants dels indrets protegits que gestiona (per aquesta raó no hi ha dades de Montserrat, que depèn del departament de Presidència, ni del de Sant Llorenç del Munt, competència de la Diputació de Barcelona). Al Parc Natural de l'Alt Pirineu i Aran, l'augment de visites va ser menor, amb el 19% més de visitants al juliol i el 25% a l'agost, encara que es van registrar més de 10.500 persones a l'accés a la Pica d'Estats (8.102 l'any 2019) que van col·lapsar la majoria dels dies l'aparcament de la Molinassa.

Per reduir la pressió que comporten les visites a aquests entorns, de moment es crearà un grup de treball que farà una diagnosi de cada cas concret i buscarà propostes. Aquestes passarien per la regulació de les activitats, incrementar la vigilància amb possibles sancions i una campanya d'educació ambiental. La secretària va qualificar aquest any 2020 d'«excepcional i atípic» per la covid-19 i va alertar que les mesures es prendran perquè s'han detectat uns visitants «més desinformats i menys respectuós» que anteriors temporades, segons la secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. D'aquest grup de treball en formaran part els responsables de tots els espais naturals. Algunes de les mesures a aplicar que concloguin podran ja ser efectives la primavera de l'any 2021 i altres de més costoses s'aniran implementant de manera gradual.

Algunes de les solucions que la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, va apuntat impliquen potenciar el transport públic, promoure que les visites als espais naturals siguin guiades, augmentar la vigilància pel compliment de les normes o regular l'afluència de vehicles i visitants. Així, algunes d'aquestes mesures les podrà aplicar el Govern de manera directa però n'hi ha d'altres que ho hauran de fer els ajuntaments, el món local o els veïns de la zona, que rebran el seu suport i assessorament.

Les incidències principals a resoldre de cara al futur en la majoria d'espais naturals són les relacionades amb la massificació d'indrets emblemàtics, el bany no autoritzat, la proliferació d'autocaravanes, no seguir itineraris indicats i sortir de les rutes marcades, els gossos sense lligar, l'augment de bicicletes elèctriques, acampades sense autorització, acumulació de deixalles i conflictes amb determinades pràctiques esportives.

En el cas concret del Parc Natural del Cadí-Moixeró, els principals problemes que s'hi han identificat enguany són la «circulació de motos enmig de la muntanya i entre prats, la presència de bicicletes elèctriques, persones ba-nyant-se en rius i l'augment de deixalles en els diferents espais», segons va explicar la mateixa Subirà ahir al matí.