Les infraccions detectades al medi natural creixen per sobre del 50%

L'increment de la pressió humana sobre el medi natural a causa del desconfinament i les restriccions de mobilitat motivades per la covid-19, ha estat un dels factors més rellevants de la Campanya d'informació i vigilància d'incendis forestals (PVI), amb un increment superior al 50 % del nombre de persones informades i d'infraccions detectades en espais forestals respecte de l'any passat, segons es desprèn de l'informe final del programa. La campanya del PVI, impulsada per la Diputació de Barcelona, s'ha desenvolupat entre el 12 de juny i el 31 d'agost en la major part del territori forestal de la demarcació de Barcelona que ocupa una superfície de 484.813 hectàrees.

L'increment de visitants sobre les zones rurals de la demarcació de Barcelona s'ha traduït en un rècord històric de nombre de persones informades, amb un total de 66.695, un 54% superior respecte de l'any passat, així com de 252 infraccions detectades, especialment per l'ús de barbacoes que no segueixen la normativa, que significa el 30% de les infraccions, o l'ús de maquinària que genera guspires sense el permís pertinent, amb una efectivitat de les dissuasions superior al 90%.

Pel que fa a l'anàlisi de la situació d'algunes comarques de l'àrea Regió7, al Berguedà s'ha incrementat notablement el nombre d'incidències registrades respecte de l'any passat. Les que més destaquen són les deficiències en infraestructures, seguides de les acampades no autoritzades.

A la majoria de comarques, s'ha registrat un augment de les accions per sensibilitzar a la població, com ara al Bages, on s'han fet un total de 6.183 tasques informatives. En un altre punt de la regió central, al Moianès, s'han informat 1.987 persones més que l'any passat. Una xifra que representa més del doble respecte el període anterior. A l'Anoia, s'han fet un total de 3.902 accions informatives per tal de sensibilitzar a la població.