L'Ajuntament de Manresa ha renunciat a cobrar 5,7 milions de morosos en 3 anys

Arriba un moment en què l'administració municipal ja ha fet tot el que podia per cobrar un deute tributari i l'ha de treure de la comptabilitat. D'això se'n diu fallits de recaptació i l'any 2018 van sumar 1,5 milions, 1 milió menys que els 2,5 del 2017 i el 2019 van ser 1,7 milions. 5,7 milions

Per donar la xifra exacta, el tancament de caixa del pressupost de l'Ajuntament de Manresa del 2019 va fer emergir 1.708.760 euros del que s'anomena morositat incobrable. Aquesta quantitat, sumada als 2.538.457 euros corresponents al 2017 i als 1.523.106 del 2018, dona 5.770.323 euros.

En aquests moments s'està paint encara els anys més durs de la crisi anterior. El que vol dir eliminar rèmores comptables d'anys anteriors que ja es té clar que no es cobraran.



Crisi rere crisi

Això vol dir que la nova crisi econòmica causada per les repercussions en l'activitat de l'epidèmia del lcoronavirus s'ha desfermat quan encara la comptabilitat de les administracions continua arrossegant importants forats per tributs que es comptava aconseguir i que no van arribar mai a les arques municipals.

Sobre el fet que s'eliminin de la comptabilitat rebuts de fa 12 anys -que s'entén que durant tot aquest temps ja s'ha fet tot el que es podia per cobrar-los però no s'ha aconseguit-, però també de només 1 any d'antiguitat, es deu al fet que cada rebut té un procediment en funció del seu origen.

No és el mateix un procediment obert que afecta un ciutadà que se sap que té patrimoni que un altre que no en té. No és el mateix el procediment d'un particular que el d'una empresa ni el d'una empresa en situació normal o en suspensió de pagaments. Hi ha situacions jurídiques diferents a les quals s'està supeditat i això genera que el tancament de l'expedient es faci quan es pugui fer i no abans ni després.

Seguiment individualitzat

A cada rebut se li dona el tractament que li pertoca i cada un és diferent de l'altre. En el tema de fallits de recaptació cal ser molt objectiu sense esperar que passin coses que ja no poden passar i quan ja s'ha fet sense èxit tot el que es podia fer, el que cal és treure'l fora i netejar el balanç.

Dintre de la morositat incobrable hi ha rebuts de l'Impost de Béns Immobles (IBI), escombraries i guals, l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, plusvàlues, l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) i multes impagades.

Els fallits de recaptació, o el que és el mateix, la morositat incobrable, juguen un paper important a l'hora de quadrar els comptes municipals perquè hi ha marge per decidir quan s'ha fet o no tot el que es podia fer per tal d'arribar a cobrar.

Els 2,5 milions del 2017 van ser la quantitat més important que l'Ajuntament de Manresa ha qualificat com a fallit de recaptació. La segona més important han estat els 1.708.760 euros del 2019 i la tercera els 1,5 milions d'euros del 2018. El 2016 es va fer sortir de la comptabilitat per aquest concepte 581.936 euros. En el tancament del pressupost del 2015 van ser 1.120.000 euros, en el del 2014, 708.000; en el del 2013, 643.000 i en el del 2012, 511.195. Xifres molt allunyades de les actuals.

La tercera quantitat més important va ser la del 2015, quan l'Ajuntament es va menjar amb patates el voluminós deute pendent de la concessió de les piscines municipals.