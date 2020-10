Més visitants gairebé a tots els entorns protegits

? L'augment de visitants ha tingut lloc a pràcticament tots els parcs naturals. Aigüestortes i Sant Maurici ha vist com hi havia un 10% més de visitants al juliol i el 31% a l'agost. A les capçaleres del Ter i el Freser han crescut el 50% al juliol i el 80 a l'agost. La zona volcànica de la Garrotxa ha incrementat el 29% el públic al juliol (la Fageda d'en Jordà un 50%) i el 22% a l'agost. L'Albera i Mas de Melons no han registrat canvis significatius i el cap de Creus un increment del 82% al juliol i del 71% a l'agost. Els aiguamolls de l'Empordà, amb un descens del turisme francès, ha registrat un descens de visitants d'un 20% al mes de juliol i un increment del 3% a l'agost. Al Montgrí, illes Medes i Baix Ter han disminuït un 65% les immersions. Al delta de l'Ebre els visitants al juliol van augmentar un 34% i a l'agost un 131%. aquest estiu. Els Ports han gairebé doblat els visitants. Finalment, la serra de Montsant ha vist augmentat el volum de visitants en un 47% al juliol i un 20% a l'agost.