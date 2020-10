Sant Andreu i Ibada enceten col·laboració per veure si és possible o no una fusió

| Arxiu particular

Les fundacions de Sant Andreu Salut i d'Ibada (Institució Benèfica Amics dels Avis) han posat en marxa un camí de col·laboració per veure si és possible o no arribar a una fusió.

Manel Valls, director general de la Fundació Sant Andreu Salut, explicava ahir que «és època de sumar amb entitats que tinguin valors similars als nostres», però també deixava clar que si bé amb la Fundació IBAM de la Residència Montblanc l'acord ja es va plantejar d'entrada com una fusió, en el cas d'Ibada el que s'enceta és una línia de treball comuna que cal veure «a on ens porta. Tant de bo acabem fusionats, però queda molt encara per consensuar».

En el mateix sentit, Josep Corrons, president de la fundació Ibada, també va deixar clar que la fusió «és un objectiu desitjable, però a hores d'ara no podem dir ni molt menys que sigui possible».

Corrons va afirmar que es comença a treballar «per veure en què és possible col·laborar i com ho podem fer, perquè una cosa és la intenció i l'altra constatar fins on podem arribar».

Sant Andreu Salut té una plantilla de més de 500 professionals i gestiona més de 580 places, 355 de les quals, residencials. Té un pressupost anual de 18 milions d'euros i disposa de més de 23.500 metres quadrats de superfície en equipaments. L'any passat va atendre més de set mil persones, de les quals 362 entre les residències i els centres de dia.

Per la seva banda, Ibada té un equip que és format per més de 120 professionals i gestiona 266 places de residència, centre de dia i habitatges tutelats. Té un pressupost de 4,5 milions d'euros i disposa d'11.000 metres quadrats de superfície en equipaments. L'any passat va atendre 422 persones, 300 de les quals a les residències i els centres de dia de Navarcles i Castellgalí.