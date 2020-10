Contradiccions a la Casa Blanca creen incertesa sobre l'evolució de Trump

El president dels Estats Units, Donald Trump, evoluciona favorablement de la covid-19, la malaltia provocada pel coronavirus, segons va informar el seu equip mèdic. No obstant això, minuts després va transcendir que fonts de la Casa Blanca van advertir que l'estat de salut de Trump és «molt preocupant».

«El president està molt bé aquest matí, estem extremadament contents amb el seu progrés», segons el metge del president, Siguin Conley, que va donar el primer comunicat des que es va informar divendres de la seva hospitalització. L'assessor mèdic del mandatari, Shaun Dooley, va assegurar que Trump està rebent cura mèdica multidisciplinària, «totes les funcions dels seus òrgans són correctes i no té problemes per respirar. Està excepcionalment animat», va afegir.

Així, Trump «fa 24 hores que no té febre, i satura a un 96 per cent», diagnòstic que convida a un «caut optimisme», segons Conley, qui va eludir donar una data concreta per al seu retorn. «Va tenir tos, febre i mai ha tingut dificultats per respirar», va dir.

De tornada als símptomes, Conley va precisar que hores prèvies a la compareixença, Trump «va tenir tos i febre, però no ha tingut dificultats per respirar», va insistir el metge, enfront d'informacions publicades ahir al matí en mitjans nord-americans que apuntaven al contrari.

En la roda de premsa es van donar dades contradictòries amb el que se sabia fins ara, ja que Conley va afirmar en un cert moment que havien passat 72 hores des del diagnòstic, la qual cosa situa el positiu de Trump en dimecres i no en divendres, abans del seu desplaçament a Minesota dijous passat per participar en un acte de campanya de recaptació i en un míting a l'aire lliure.

Un altre membre de l'equip mèdic, Brian Garibaldi, va explicar que el president es va sotmetre «fa unes 48 hores» a una teràpia experimental d'anticossos, la qual cosa situa el seu inici al migdia del dijous, també abans d'un acte a Nova Jersey. Es referia així al tractament d'anticossos de Regeneron.



Contradiccions

Poc després de la roda de premsa va transcendir que des de la Casa Blanca es va informar els periodistes que normalment fan el seguiment de la Presidència que l'estat de salut de Trump és «molt preocupant». A més, van advertir als mitjans de comunicació que «les pròximes 48 hores seran crítiques».

«Els signes vitals de les últimes 24 hores han estat molt preocupants i les pròximes 48 hores seran crítiques per al seu estat. Encara no estem en el camí per a una recuperació plena», va explicar la font al grup de premsa de la Casa Blanca.

L'únic responsable de la Casa Blanca durant la roda de premsa de l'equip mèdic a l'Hospital Militar Nacional Walter Reed era el cap de gabinet, Mark Meadows.

Mentrestant, el president nord-americà va aprofitar per transmetre el seu agraïment al personal sanitari pel seu treball per combatre la pandèmia a les xarxes socials. «Metges, infermers i tot el personal de l'Hospital Walter Reed i les altres institucions similars són fantàstics», va apuntar.

Addicionalment, va aprofitar per lloar la resposta del sistema sanitari davant la pandèmia, «s'han aconseguit enormes progressos en els últims sis mesos per combatre aquest virus. Amb la seva ajuda, em sento bé!», va publicar Trump en el seu compte personal a Twitter, amb la intenció d'informar sobre el seu qüestionat estat de salut.

D'altra banda, ahir també es va donar a conèixer que Donald Trump Jr., un dels fills del magnat, ha donat negatiu en la prova de coronavirus. «Em dono uns dies més per precaució, tornaré a fer-me la prova, i si torna a donar negatiu, tornaré al treball», va fer saber el fill de Trump en el seu compte de Twitter.

No ha tingut la mateixa sort el senador republicà Ron Johnson, que sí que ha donat positiu per la malaltia, i que per tant se suma a dos senadors més del partit republicà, els representants per Utah i Carolina del Nord Mike Lee i Thom Tillis.

El candidat demòcrata als comicis del 3 de novembre, Joe Biden, va enviar un missatge a Donald Trump a través de les xarxes socials en el qual ha tornat a insistir en l'ús de la mascareta.

«La mascareta et protegeix. Però també protegeix els que estan al teu voltant: la teva mare, el teu pare, els teus fills, els teus veïns i els teus col·legues. Sigues patriota, i compleix amb la teva part», va manifestar el candidat demòcrata Biden.