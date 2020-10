Els pagesos mostren amb activitats virtuals com és la vida al camp

No és el mateix. Per veure com és la vida al camp s'hi ha d'anar en persona. Tot i això, els responsable d'explotacions agrícoles i ramaderes no han volgut deixar escapar l'oportunitat de difondre com és el seu dia a dia i les qualitats dels producets agroalimentaris i de proximitat. Així que les jornades de «Benvinguts a pagès», en què agricultors i ramaders obren les portes de casa seva per mostrar com es viu al camp s'han celebrat de forma virutal. A través de la pàgina web on s'explica en què consisteix aquest projecte, impulsat per la Generalitat, agricultors i ramaders han explicat virtualment en què consisteix la seva feina i com els marca la vida.

De la Catalunya Central, hi han participat Maria Àngels Boixadera, que comercialitza productes agroalimentaris ecològics a l'Espunyola, i l'explotació familiar El Soler de n'Hug, al Lluçanès. Entre ahir i avui s'han programat tot tipus d'activitats divulgatives a la xarxa, entre les quals destaquen xerrades, visites virtuals, receptes, entrevistes i tutorials amb consells sobre alimentació.

La pàgina web benvingutsapages.cat recull tota la informació d'aquesta edició amb els detalls de les activitats virtuals programades, que es poden veure als perfils de Facebook, Instagram, Twitter i YouTube de Benvinguts a Pagès i seguir a través de l'etiqueta #eBaP.



Experiència virtual

A través dels perfils de Benvinguts a Pagès a les xarxes socials, aquest cap de setmana es pot conèixer el dia a dia de diferents pagesos i pageses que són entrevistats i explicaran, entre altres coses, com és l'elaboració de l'oli a les Terres de l'Ebre, els secrets de la producció d'un producte com la cervesa des de Lleida, o el treball a l'horta amb productes dolços al Berguedà.

Les visites guiades virtuals donen al públic l'oportunitat de conèixer explotacions de carn, embotits, aviram, ous i altres productes d'horta, i posen en valor la feina de pagesos i ramaders.

Els tutorials amb consells per a una alimentació saludable són protagonitzats per pagesos i pageses que treballen amb mel, pa i queviures, vins i caves, fruita, carn, embotits i herbes aromàtiques. En el marc d'aquest Benvinguts a Pagès virtual donaran a conèixer recomanacions per gaudir dels productes de temporada i aprofitar les seves propietats. L'esdeveniment és aparador perquè els establiments turístics expliquin com és la feina que habitualment no es veu.