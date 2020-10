Resolucions ràpides i una majoria de casos denegats

«En aquests moments no hi ha cites disponibles. En breu, l'oficina posarà a la seva disposició noves cites». Aquest és el missatge que apareix als refugiats sol·licitants d'asil de Manresa quan demanen online hora per renovar la targeta provisional que els dona dret a residir i tenir feina a l'Estat. No aconsegueixen obtenir cita prèvia i la targeta té una vigència de sis mesos. És un document identificatiu amb el qual poden firmar un contracte laboral o, si és el cas, signar el lloguer d'un pis. Però com que no poden obtenir cita, molts tenen el document caducat.

Les oficines d'estrangeria de la província de Barcelona encarregades d'aquests tràmits tenen un cúmul d'expedients, arran de la paràlisi de l'estat d'alarma, i els és impossible atendre els refugiats tal com ho feien abans de la pandèmia. A la comissaria de la Policia Nacional de Manresa també hi ha una oficina on porten expedients de refugiats i altres tràmits d'immigració, i es troba en la mateixa situació.

Abans no calia demanar hora online per ser atès a Manresa i l'oficina estava oberta al públic dos dies la setmana. Ara només és possible anar a l'oficina de les dependències policials amb cita prèvia, però la majoria ha d'esperar mesos per aconseguir que la web els doni hora.



Sense feina i el compte congelat

«Conec gent a Manresa que ha perdut la feina o que el banc li ha congelat el compte corrent perquè no té el document actualitzat», explica a aquest diari la veneçolana Yetzenhia Peña, que viu a la capital del Bages i fa mesos va decidir donar un cop de mà a compatriotes seus davant la complexitat burocràtica que suposa regularitzar la situació a l'Estat espanyol a l'hora de demanar l'asil polític o la residència per raons humanitàries. Si el sistema era «caòtic», ara ho és molt més.

«Hi ha persones que tenen la targeta caducada i que la necessiten, i van a implorar per ser atesos als agents que hi ha a la porta de la comissaria, però reben una negativa com a resposta», explica Peña. Assegura que no es tracta de casos puntuals, sinó que molts coneguts s'hi estan trobant. Afegeix, però, que encara ho estan passant més malament els que van arribar poc abans de la pandèmia i no disposen de cap document identificatiu. «Estan en una situació totalment irregular. Els que se'ls caduca la targeta també, però com a mínim tenen algun document», afirma.

Els sol·licitants d'asil que entren en el programa d'acollida de refugiats a Manresa resideixen durant un període de mig any, aproximadament, a la Llar de Sant Joan de Déu, coordinada per la Fundació Tomàs Canet. Els responsables de la fundació indiquen que, efectivament, hi ha un «col·lapse» en la cita prèvia des de fa mesos i que tenen moltes dificultats per fer les sol·licituds d'asil, expedir la targeta o renovar-la.

«Hi ha moltes persones amb targetes caducades o amb impossibilitat d'obtenir-ne, i hi ha casos que fins i tot perden oportunitats de feina», expliquen els responsables de la residència. El missatge informatiu de la web d'estrangeria que indica la impossibilitat de tenir cita prèvia apareix les 24 hores del dia els set dies de la setmana.



Aturada per l'estat d'alarma

Fonts del cos policial afirmen a aquest diari que «aquest any tot s'ha complicat més pels efectes relacionats amb la covid-19». Durant l'estat d'alarma les oficines van tancar i van deixar d'oferir l'atenció als refugiats, i per tant la tramitació de documents «tant a espanyols com a estrangers» va quedar aturada i només es feia la renovació als qui justificaven «una necessitat urgent». Aquesta paràlisi va comportar una acumulació de tràmits pendents que se sumen als que ja es duien a terme diàriament.

Es tracta del document que tenen els sol·licitants d'asil, és a dir, les persones que han fugit d'un país en conflicte o on hi ha repressió greu contra col·lectius, i opositors al poder. Mentre s'estudia i es tramita cada cas, els sol·licitants tenen una targeta vermella, que s'ha de renovar cada mig any, que els acredita com a refugiats. És un document que els dona dret a viure i a treballar a l'Estat.

No tots els casos reben el vistiplau i, per tant, els que se'ls denega deixen de tenir aquests drets, passant a una situació irregular si no tornen al país d'origen. De fet, a Europa s'està preparant un nou acord d'immigració amb la finalitat d'accelerar l'expulsió dels irregulars.