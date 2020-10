Els responsables del programa d'acollida diuen que el nou pacte de la UE no frenarà el nombre d'atesos

L'última proposta sobre asil i immigració va generar una profunda divisió política a la Unió Europea que encara no s'ha superat, amb unes quotes de repartiment que alguns països incompleixen. Per aquest motiu, i sobretot arran de la darrera tragèdia al camp de refugiats de Mòria el mes de setembre passat, la Comissió Europea ha proposat un nou pacte migratori per agilitzar encara més els tràmits d'asil i les expulsions d'immigrants en situació irregular.

Quins efectes tindrà en l'àmbit local aquest gran pacte? Els responsables de la Fundació Tomàs Canet, que gestiona el programa d'acollida de refugiats a Manresa a la residència de Sant Joan de Déu, creuen que el nombre de persones ateses no disminuirà. Expliquen que hi ha dues qüestions que cal tenir en compte. D'una banda, el nombre de persones que accedeixen al programa, i d'altra banda, la durada d'aquestes persones a dins del programa. Mentre el nombre de sol·licituds d'asil sigui superior a les places que s'ofereixen per participar en el programa, difícilment es veurà disminuït el nombre de persones que accedeixen al programa. En segon lloc, si s'accelera la resolució dels expedients, la majoria de persones no podran gaudir dels 18 i 24 mesos que dura el procés d'acollida. De fet, ja passa des de fa uns mesos i afecta totes les sol·licituds, i especialment, segons expliquen, els expedients de colombians i veneçolans.



Fixant la quota d'acollida

El Govern espanyol podria arribar a negar-se a rebre un determinat nombre de persones i fixar la seva pròpia quota d'acollida. Els nous acords hauran d'incidir en aquest aspecte. No obstant això, els responsables de la fundació diuen tenir «esperança» que el Govern central «sigui un exemple a seguir» i permeti l'arribada de persones sol·licitants d'asil.