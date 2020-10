La Fira del Vehicle d'Ocasió manté la xifra de vendes malgrat la pandèmia

Visitants de la fira observant un dels vehicles que hi havia exposats a l'exterior del Palau Firal

Visitants de la fira observant un dels vehicles que hi havia exposats a l'exterior del Palau Firal oscar bayona

La Fira del Vehicle d'Ocasió de Manresa, que s'ha celebrat al llarg d'aquest cap de setmana al Palau Firal, ha tancat l'edició amb la venda de 80 vehicles, una xifra que se situa a l'entorn de les operacions que s'han tancat en les darreres edicions, segons explicava ahir Maria Masana del Grup d'Automoció Manresa, que organitza el certamen.

Masana explicava també que la xifra de visitants s'ha mantingut en la línia d'altres edicions, amb una destacada presència de públic vingut d'arreu de Catalunya, i que ha superat les previsions dels organitzadors, que estaven a l'expectativa de com la pandèmia de la covid els afectaria.

De fet, han pres mesures com tenir un sol accés –abans n'hi havia dos– on es diferenciava la zona d'entrada de la de sortida, també han posat gel hidroalcohòlic a disposició dels visitants, i els vehicles –uns 400– estaven més separats de l'habitual per tal de respectar les distàncies entre les persones que miraven els vehicles.

D'altra banda, ahir al vespre es va portar a terme el sorteig d'un premi de 3.000 euros entre totes aquelles persones que han formalitzat la compra d'un vehicle.