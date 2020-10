«Tot i l'alarma per les ocupacions, no hi ha hagut un augment preocupant a Manresa»

El responsable de la institució a la comarca diu que a Catalunya s'haurien d'aplicar canvis legislatius per frenar les ocupacions

Les ocupacions d'habitatges preocupa els veïns dels barris de Manresa i els d'altres ciutats de la Catalunya Central, i hi ha la sensació que, després de l'estat d'alarma, hi ha hagut un augment important. Tot i no haver dades concretes, el secretari gerent de la Cambra de la Propietat Urbana, Jordi Carreras, afirma que no hi ha hagut cap increment «preocupant» en els darrers mesos a la ciutat i que va augmentant al mateix ritme que ho feia abans de la pandèmia. Això sí, no nega que sigui un problema important i que s'haurien d'aplicar canvis legislatius perquè ocupar un pis resulti més complicat.



Des que hi ha la pandèmia hi ha hagut un increment de casos d'ocupacions a Manresa?

L'ocupació d'habitatges continua sent un problema a Manresa, però no tinc la sensació, per la meva experiència diària, que hi ha hagut un augment de forma escandalosa. En aquest sentit, diria que es manté el ritme d'increment d'ocupacions que ja hi havia abans que es decretés l'estat d'alarma. A Manresa no tenim el problema que sí que observem a Barcelona, on hi intervenen màfies i hi ha situacions molt complexes. Des de la crisi econòmica anterior les ocupacions augmenten a Manresa progressivament, i en els últims mesos no hi ha hagut un increment espectacular.

Ha canviat el perfil d'okupes en els darrers mesos i ara són més agressius?

No, i no crec que a Manresa veiem els perfils d'okupes agressius que sí que s'han vist a Barcelona i les ciutats de la perifèria més propera. Tot i que a la ciutat s'ha vist darrerament blocs sencers ocupats, el cert és que ja hi havia hagut casos similars abans, i en alguns casos, un cop s'hi ha anat, hem vist que eren diferents grups de famílies que hi estaven vivint. Les situacions que ens trobem actualment no són tan diferents de les que ens trobàvem abans.

Però en canvi sí que hi ha alarma al voltant de les ocupacions darrerament.

Insisteixo que, tot i ser un tema preocupant, no hi ha un increment preocupant, tot i la línia ascendent. Manresa és una ciutat mitjana i no és de les més poblades del país, per tant ho hem de contextualitzar. Barcelona, el Vallès Oriental i el Maresme són zones amb més pes demogràfic i amb menys cohesió social. Tot i això, no estic dient que Manresa sigui un oasi, perquè és evident que és un problema.

I què s'hauria de fer per solucionar-ho?

No és un tema que pugui solucionar l'Ajuntament o el Consell Comarcal, i no es poden emprendre actuacions d'àmbit municipal, sinó que la Generalitat hauria de fer un canvi de legislació. Les cambres de Catalunya ens hem mogut perquè així sigui i propiciar que la gent que ocupa un pis marxi, i no al revés. En aquests moments, el que fem quan ens trobem amb una ocupació és anar a parlar amb l'okupa i intentem negociar perquè es converteixi en arrendatari.