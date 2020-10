La versió 2020 de la Marxa del Pelegrí esdevé un homenatge a les ínyigues

La Marxa del Pelegrí Versió 2020 es va celebrar diumenge 4 d'octubre sense incidències i amb un clima favorable per a l'activitat esportiva. Un centenar de persones van prendre part de la versió d'especial de la caminada entre Montserrat i Manresa, que ressegueix l'últim tram del Camí Ignasià i que, des del 2015, organitzen Manresa 2022, l'Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa.

Ajornada des del mes d'abril i celebrada finalment en un format no habitual, la Marxa del Pelegrí d'aquest any s'ha hagut de reinventar per tal de poder desenvolupar-se, tot assegurant la seguretat dels participants i complint les condicions sanitàries necessàries des de l'inici de l'activitat, en la recepció i trasllat en bus des de plaça de la Reforma fins a Montserrat a les 7 del matí, fins a la seva finalització a la plaça Major de Manresa, on els grups de caminaires van arribar entre les 14 i les 16 h després de 26 km de caminada. Per a fer possible un desenvolupament segur, l'organització de la Marxa del Pelegrí va comptar amb una quarantena de voluntaris.

Les places disponibles ja havien quedat esgotades feia dies a través de les inscripcions presencials, a l'Oficina de Turisme, i on-line, a través del web de Manresa 2022, en les quals cada participant s'apuntava en grup en funció de la major o menor velocitat amb què volia fer la marxa. Aquests grups han rebut el nom d'Agnès, Àngela, Joana i Miquela, els noms de quatre manresanes que van tenir cura d'Ignasi de Loiola fa 500 anys i que, en un moment en què hem pres major consciència de l'essencialitat en la figura dels cuidadors i dels sanitaris, la caminada popular va esdevenir un petit homenatge a aquestes ínyigues i seva la tasca de cuidadores.

Cadascun dels quatre grups, formats per 25 persones, va anar acompanyat per guies de l'organització, que marcaven el recorregut a seguir i, també, asseguraven que el grup es mantingués compacte, tot mantenint les distàncies respecte a els altres grups en marxa. A més, durant el recorregut, els participants van poder avituallar-se en cinc punts, en els quals tenien menjar sòlid i líquid, en dosis repartides individualment.

L'organització de la Marxa del Pelegrí Versió 2020 ha comptat enguany amb el patrocini d'Obra Social La Caixa i Spar - Roges Supermercats i, també, amb la col·laboració i complicitat dels ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Marganell i Monistrol de Montserrat, el Patronat de la Muntanya de Montserrat, Bages Turisme, Oller del Mas, Forn de Cabrianes, Grup Sardanista Dintre el Bosc, Centre Excursionista de la Comarca del Bages i Dinàmic Guies.