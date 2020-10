La cavalcada de Manresa preveu que només surtin els personatges principals

Manresa no es quedarà sense cavalcada, asseguren els seus organitzadors, malgrat que la covid ho posi difícil. Els Reis d'Orient seran a la ciutat, si res no ho impedeix, el pròxim 5 de gener. Però serà una visita diferent. Sense aglomeracions, ni comitives, ni la major part de les carrosses passejant pels principals carrers del centre de la ciutat degut a l'emergència sanitària.

L'Agrupació Cultural del Bages, que és qui l'organitza des de farà 28 anys, ha rumiat diverses alternatives per poder rebre els Reis d'Orient, que s'han de consensuar els pròxims dies amb l'Ajuntament de Manresa.

Sense comitiva ni carrosses

Una de les opcions que hi ha damunt de la taula és que només surtin al carrer els personatges principals de la comitiva: l'àngel, el carter reial i els tres Reis. Cadascun podria sortir d'un punt diferent de la ciutat per confluir al centre. D'aquesta manera s'evitarien les aglomeracions al carrer, explica una de les responsables de la cercavila reial, Imma Torrecilla. La cavalcada és un dels actes que més gent fa sortir al carrer cada any.

A la darrera visita dels Reis d'Orient hi van participar més de 700 persones i 16 carrosses, que, com els darrers anys, van sortir de la muralla de Sant Francesc per recórrer el centre per arribar, finalment, a la plaça Major.

També s'ha pensat fer ruta perquè la gent s'ho pugui mirar, en la mesura que sigui possible, des del balcó de casa en el moment que el personatge de la cavalcada hi passi per davant. Igual que per la festa major es va idear un castell de focs des de dos punts de la ciutat amb la idea de veure'l des de la major part de balcons de casa. En aquesta ocasió es tractaria de «fer el màxim de rebombori» al pas del personatge reial perquè la gent sortís en aquell moment precís sense necessitat que s'hagués d'esperar.

No s'han descartat, però, altres alternatives com per exemple incorporar alguna mena d'audiovisual al conjunt de la cavalcada reduïda o en el cas extrem que no es pogués dur a terme, cosa que els organitzadors ni preveuen, que es pogués passar per les escoles per mantenir viu l'esperit nadalenc.

Un carter reial diferent

El que és segur que no es podrà dur a terme és la tradicional visita dels emissaris dels Reis d'Orient per recollir cartes a la plaça Major. «No podrà ser com es feia fins ara», assegura Torrecilla. «Així que s'haurà de fer d'una altra manera», que també s'ha d'acabar de parlar amb l'Ajuntament. L'emissari s'instal·lava a finals de desembre a la plaça Major. Aquest cop no hi haurà un príncep en persona, «però d'una manera o una altra» la carta arribarà als Reis d'Orient.