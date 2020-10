El conseller Calvet visita l'inici d'obres de l'avinguda dels Països Catalans

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, presentaran avui l'inici de les obres per perllongar l'avinguda dels Països Catalans, entre la carretera de Viladordis i la plaça Prat de la Riba. Es tracta d'un projecte de 4,5 milions d'euros, bona part dels quals els aporta la Generalitat.

El mateix Calvet va ser a final de l'any passat a Manresa per expressar el compromís del Govern amb la nova infraestructura i per signar el conveni de col·aboració amb l'Ajuntament que establia com es repartien les despeses. 2,7 milions els aportarà la Generalitat, i 1,7 l'Ajuntament bàsicament a través d'Aigües de Manresa.

El nou vial s'ha de convertir en una nova circumval·lació de la zona est de la ciutat sense haver de passar pel centre. També vol afavorir la connectivitat amb la ronda de Manresa (C-55) i amb l'autopista C-16.