Una farmàcia de Manresa, des de divendres sense telèfon per una avaria

La farmàcia Alemany del barri de la Parada de Manresa està sense telèfon des de divendres a causa d'una avaria.

La farmàcia ha alertat de les repercussions que té aquesta situació per a una part dels seus usuaris que són persones d'edat avançada i que habitualment truquen per telèfon perquè els preparin els medicaments. Està situada a la carretera de Santpedor número 228.

La farmàcia Alemany ha mostrat la seva indignació per la tardança en la reparació de l'avaria que afecta a un servei sanitari en plena pandèmia i amb els usuaris més vulnerables que trucaven per telèfon per intentar sortir el mínim de casa.