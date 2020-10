L'agreujament de l'afectació hospitalària de l'epidèmia a Manresa s'estabilitza

Manresa manté l'afectació hospitalària per l'epidèmia estabilitzada després que la setmana passada s'agreugés la situació amb dues defuncions i un augment del nombre d'ingressats. la Fundació Althaia ha comunicat que té 21 ingressats per coronavirus -el 29 de setembre n'eren 22- i que no s'havia produït cap nova defunció durant els darrers dies. Les altes s'han incrementat fins a les 1.156.

Althaia va comunicar el 28 i el 29 de setembre sengles defuncions a causa de la pandèmia de coronavirus. Es tractava de la segona mort en vint-i-quatre hores després que el dia anterior es fes públic un altre decés a causa de la covid-19. Amb aquestes víctimes la xifra total s'elevava a 176 i en els darrers set dies no hi s'ha hagut de lamentar cap més.

Pel que fa a les altes acumulades, fins ara se n'han donat 1.156, dotze més que les 1.144 del dimarts de la setmana passada.

Entre les 1.156 altes donades a pacients que han superat la malaltia, les 176 defuncions i els vint-i-un ingressats que hi ha actualment han passat per les habitacions de la fundació assistencial 1.353 persones per la covid-19.

Pel que fa a l'Hospital de Sant Andreu ahir continuava sense tenir cap pacient ingressat per coronavirus. El dia 30 de juny ja estava net de covid-19 i ahir continuava en les mateixes condicions. Cal recordar que l'hospital manresà va arribar a tenir 138 pacients ingressats pel coronavirus a mitjan abril en el moment àlgid d'afectació.