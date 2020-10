L'Agrupació farà 28 anys que organitza la cercavila reial i mai no l'ha suspès

Hi ha hagut cavalcades amb neu. N'hi ha hagut amb pluja. però mai no s'ha suspès des que se'n fa càrrec l'Agrupació Cultural del Bages, que amb el suport d'altres entitats i de l'Ajuntament de Manresa fa 27 anys que l'organitza. La propera edició, la del covid, en farà 28.

Membres de l'Agrupació recorden que el 2006 un fred intents amb molta humitat i fins i tot alguna volva de neu va fer que s'hagués de suspendre l'arribada dels Reis d'Orient amb helicòpter a l'estadi de futbol del Nou Congost tal i com era previst. A última hora, quan els Reis eren al Parc de Bombers per pujar a l'helicòpter es va creure convenient deixar-ho estar a causa del mal temps. Finalment van arribar al Nou Congost amb taxi. La cavalcada es va poder dur a terme amb normalitat.

La del 2010 també va ser accidentada. La pluja va fer que només passegessin per Manresa cinc carrosses, i que a més a més ho fessin a tota velocitat. De les 19 que hi havia previstes -amb una comitiva de més de 500 persones- només van sortir al carrer la de l'àngel, la del patge reial i les dels tres Teis. Va ploure tot el dia, i en el moment de sortir va deixar de fer-ho, encara que abans d'arribar a la plaça Major hi va tornar.

Si prospera la proposta de l'Agrupació Cultural del Bages, a la pròxima visita de Ses Majestats també sortiran al carrer tan sols els cinc personatges principals: l'àngel, el patge reial i els tres reis.

Imma Torrecilla, de l'Agrupació Cultural del Bages, afirma que «si podem evitar-ho no se suspendrà». Considera qu és un acte important per la ciutat, tant com la festa major, que es va celebrar igualment en format reduït, sense actes massius i amb controls de seguretat. «No es pot deixar la ciutat i els nens sense cavalcada», opina Torrecilla.