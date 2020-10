Pere Palà és escollit director de la Universitat Politècnica a Manresa

El professor i investigador Pere Palà ha estat escollit director de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa amb 95 vots favorables d'un total de 141 emesos. Les eleccions es van fer per votació electrònica entre el 28 de setembre i l'1 d'octubre, i ahir es van publicar els resultats definitius. Palà és director del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la Politècnica, i va encapçalar l'única candidatura que es va presentar per dirigir el centre universitari de Manresa.

«En condicions normals, aquestes eleccions no s'haurien d'haver celebrat», ha declarat Palà per recordar que va ser la mort sobtada de l'anterior directora, Rosa Argelaguet, el gener passat, el que ha fet que s'hagi dut a terme el procés electoral. Segons Palà, de la mà d'Argelaguet «i gràcies al treball conjunt amb un equip de direcció ferm i decidit, l'escola ha viscut els seus millors anys, amb una proposta acadèmica consolidada, de qualitat i coneguda per l'entorn».

Des del gener fins ara ha exercit la direcció un equip encapçalat per José Miguel Giménez, del Departament de Matemàtiques. «Han gestionat, de manera impecable, el centre durant aquests difícils mesos d'adaptació constant a la pandèmia».

Nascut a Manresa, Pere Palà és enginyer de Telecomunicacions i doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC. Va iniciar la seva carrera com a professor i investigador el 1990 a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona, i el 1995 va passar a formar part de la Politècnica a Manresa.

Seran al seu equip els professors José Miguel Giménez, Rosa Giralt, Immaculada Martínez, David Parcerisa, Marc Antoni Soler, Sebastià Vila i Jordi Vives, així com la cap de la unitat de gestió, Immaculada Gómez.