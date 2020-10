Al final del 2021 ja es podrà circular per la nova avinguda dels Països Catalans

D'aquí a un any ja es podrà circular per la prolongació de l'avinguda dels Països Catalans de Manresa, entre la carretera de Viladordis i la rotonda Prat de la Riba. I d'aquí s'anirà directament al sector de les Bases de Manresa sense entrar a l'entramat de car-rers més cèntrics de la ciutat. Un any és el termini d'execució previst de les obres per fer la nova car-retera, que actuarà com una ronda de circumval·lació interna de la ciutat, que quedarà completada quan es connecti als Trullols. Aquest darrer tram, però, encara no té data d'execució.

Ahir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, van presentar l'inici d'obres. No es veuran màquines fins d'aquí a uns dies, però ja es treballa en l'adequació dels serveis, va dir el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Xavier Flores. Són pràcticament 800 metres d'avinguda, amb un carril per banda -el projecte definitiu en preveu dos però això serà més endavant- i una inversió de gairebé 4,5 milions d'euros. 2,7 els aporta la Generalitat. És la inversió directa i de cop en un sol projecte més important dels darrers anys que fa el Govern català a Manresa. La resta l'aporta l'Ajuntament i una part important l'assumirà Aigües de Manresa.

Aloy va expressar la seva satisfacció perquè comença una obra «importantíssima» que «relliga la ciutat i barris» i genera una ronda de circulació interior. Va assegurar que ha estat possible gràcies a la suma d'esforços, i, que no és una obra de govern «sinó de governs i que va més enllà d'una obra d'Ajuntament. És de ciutat».

Calvet, per la seva banda, va afirmar que «si és un projecte important per la ciutat és important per Catalunya. Són més de 4 milions d'euros, que no és una xifra menor. Durarà 12 mesos, però quan la tinguem ajudarà a viure millor. A la gent dels barris i a la gent de Manresa».

La presentació de l'inici d'obres es va fer ahir a la tarda a l'encreuament dels carrers Granollers i Rosa Sensat, a la Font dels Capellans. La prolongació de l'avinguda passarà a tocar en aquest punt, entre un dels extrems de la Font dels Capellans i l'institut Guillem Catà. A l'acte hi van assistir regidors de l'equip de govern de l'Ajuntament, també del PSC i de Ciutadans, representants del departament de Territori i Sostenibilitat, representants dels veïns per on passa així com de l'empresa constructora, que és de Lleida.