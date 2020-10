La paraula «dignitat» marca tot l'acte de presentació a Manresa del llibre de Rull

Si la pregunta persistent de Josep Rull des que està empresonat pels fets de setembre i octubre del 2017 és si a fora «se'n recorden, de nosaltres», ahir la resposta va tornar a ser que sí. L'Espai Òmnium de Manresa es va omplir tant com permeten les mesures de seguretat per la pandèmia en la presentació del seu llibre 1 dia d'octubre i 2 poemes, i la paraula que més va aflorar va ser «dignitat».

Conduïda per Jordi Rodó, la conversa va portar Meritxell Lluís, esposa de Rull, i Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, que va succeir Rull a la conselleria, a fer aflorar aspectes íntims de l'anormalitat que suposa presentar un llibre al segle XXI sense que hi sigui el seu autor.

Lluís va explicar, per exemple, de quina manera les cartes que rep el seu espòs han ajudat els seus fills a tenir una altra versió de l'empresonament del pare.

La parella té dos fills, d'onze i sis anys. Quan el més petit va veure la quantitat de cartes que queien quan la mare girava només una de les caixes que contenen les més de vint mil que ha rebut Rull, va demanar: «Tanta gent estima el pare i els seus amics?». Les cartes, que estan sent arxivades i indexades una per una, són de 46 països.

Sobre la negativa a demanar l'indult, Rodó va burxar en la dimensió personal d'un posicionament polític, encara que fos compartit, i Lluís va reconèixer que ja eren diversos aniversaris celebrats sense el pare, sense que pogués ensenyar a anar en bici, sense ser-hi quan es canviava d'escola. Però, un altre cop, va aparèixer la dignitat que suposa no buscar «una solució personal» a un tema que no ho és.

Calvet, com Rodó amic personal de Rull, va recordar que a l'1 d'Octubre s'hi va arribar per un impuls col·lectiu de moltíssima gent, la mateixa que continua patint per cada dia que passen a la presó els seus líders.

El conseller va assegurar que a la trobada que tindrà avui amb el ministre José Luis Ábalos el primer bon dia serà per dir-li que ja tarden amb l'amnistia.

Calvet no es va estar de llançar com avís per a navegants que la presó el que fa és enfortir referents polítics i que en el cas de Rull era claríssim que a una persona «amb llum als ulls» que seguia «amb passió» l'activitat de la conselleria li conferia encara «més capacitat per arrossegar» i ser pal de paller. Calvet va explicar també que una de les operacions que havia seguit amb especial atenció havia estat la creació de l'Agència de la Natura, perquè Rull té tendència «a interessar-se per les palanques que mouen el món».

Es percebia la sintonia i Lluís va revelar que molts cops quan parla per telèfon amb el seu marit és després que Rull hagi parlat amb Calvet. Va dir que no estava gelosa, però amb la boca petita.

Per la seva banda, Rodó va afirmar que si Rull fa servir constantment els termes «contundent, rotund i potent» és perquè se sent identificat amb ells. Prou identificat per haver-se interposat en el corró amb el que funciona històricament l'Estat espanyol per reprimir el nacionalisme català.