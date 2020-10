La prolongació es va pactar amb el Govern el 2014

L'avinguda dels Països Catalans no quedarà completa fins que no s'executin les obres del darrer tram, el que ha d'arribar al sector dels Trullols. Són 200 metres que van de la carretera de Viladordis fins a tocar al Decathlon.

«Som conscients que ens en queda un tram», va dir ahir l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, a la presentació de l'inici d'obres. També que la plena efectivitat de la prolongació de la nova avinguda arribarà quan s'hagi executat del tot. Va assegurar, però, que l'Ajuntament de Manresa està treballant en la redacció del projecte i que ja ha mantingut converses amb els propietaris amb la voluntat que una obra, la que ja ha començat, i l'altra s'encavalquin. Que quan acabi una començi l'altra al més aviat possible. «Seria desitjable que aquests 200 metres que ens falten, i que ens permetran connectar amb l'entrada oest de Manresa i completar la circumval·lació, entrés en servei al més aviat possible. Hi estem esmerçant molts esforços». Segons Aloy és una obra més senzilla i amb menys propietaris implicats, amb la qual cosa es podria avançar més ràpid.

En aquest cas també es preveu que hi hagi un carril per banda, tot i que el projecte definitiu de tota la nova avinguda és que n'hi hagi dos en cada sentit, doble vorera i també carril bici, amb una mitjana arbrada. La prolongació de l'avinguda dels Països Catalans s'ha d'acabar assemblant a l'avinguda Universitària.

Al tram que s'executa ara hi haurà dues rotondes. Una a la cruïlla amb la carretera de Viladordis, de 52 metres de diàmetre exterior, i una altra al carrer Fra Jacint Coma i Galí, de 46 metres.

El traçat finalitza a la plaça Prat de la Riba, que s'adequarà, per connectar amb l'entramat viari existent.