Brutícia al monument ignasià del Pou de Llum

El Pou de Llum de Manresa, en un dels turons de la Balconada, és un punt privilegiat per contemplar la ciutat i l'entorn natural que l'envolta. A més és on Sant Ignasi li va venir la inspiració que el va fer decidir a emprendre la seva missió apostòlica. Sovint hi ha qui no respecta l'indret i el deixa ple de brutícia, fet que, combinat amb una falta de manteniment, desllueix el llegat ignasià.