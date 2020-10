Campanya de l'Ajuntament de Manresa i Ecovidrio perquè l'hostaleria recicli més vidre

L'Ajuntament de Manresa i Ecovidrio, entitat sense ànim de lucre encarregada de gestionar el reciclatge dels residus d'envasos de vidre, posen en marxa una campanya informativa adreçada a les activitats comercials que generen residus de vidre.

La iniciativa, que vol promoure el reciclatge d'envasos de vidre al sector de l'hostaleria i la restauració, s'allargarà fins al mes de desembre. En aquest període, un equip d'informadors ambientals acreditats, visitaran més de 500 establiments de la ciutat – principalment bars, cafeteries i restaurants – amb la finalitat d'informar-los sobre la correcta separació dels residus d'envasos de vidre i recordar-los les obligacions que tenen els establiments comercials en matèria de gestió de residus.

El tret de sortida de la campanya s'ha donat avui al Restaurant Laida, al Centre Històric de la ciutat, amb la presència de Pol Huguet, regidor de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Manresa; Silvia Mayo, gerent d'Ecovidrio Catalunya; Diego Sánchez, president del Gremi d'Hostaleria i Turisme del Bages, entitat que també hi col·labora en la campanya; i Aida Escabias, propietària del Restaurant Laida, que ha rebut les primeres indicacions per part de Fernando Garcés, un dels informadors ambientals d'Ecovidrio.

L'acció informativa farà incidència en el compliment de la normativa vigent a Catalunya, que disposa l'obligatorietat de separar en origen els residu. Per això, durant la campanya es verificarà en successives visites si els establiments fan una correcta separació dels residus d'envasos de vidre que generen.

Després d'una primera fase d'informació i anàlisi de les necessitats, la campanya també vol potenciar la dotació d'infraestructures per facilitar la separació i el transport dels residus d'envasos de vidre fins al contenidor. Per això, Ecovidrio lliurarà de forma gratuïta als establiments que ho sol·licitin cubells de diferents capacitats en funció del volum de residus que generin. En les posteriors visites, es faran mini auditories per comprovar si els establiments separen el vidre correctament i, si no ho fan, se'ls lliurarà una carta d'advertiment. En cas que, en una tercera visita l'establiment segueixi incomplint la normativa, l'Ajuntament valorarà iniciar un procediment sancionador.



Recollida de residus

De cara a l'any vinent, l'Ajuntament de Manresa preveu implantar un sistema avançat de recollida de residus que inclou la recollida porta a porta comercial. Aquest servei, que ja s'anava fent per algunes fraccions de residus i en alguns carrers, ara s'ampliarà a noves fraccions i noves zones i podria incloure la fracció vidre. La campanya també serà útil per determinar les necessitats dels establiments i dimensionar el servei porta a porta que serà més convenient.

Aquesta campanya s'emmarca en la voluntat de l'Ajuntament de Manresa i d'Ecovidrio d'impulsar mesures adreçades a fomentar la recollida selectiva de residus per tal d'assolir els objectius que marca la Directiva Europea i complir les obligacions de la normativa vigent a Catalunya. L'any 2020, hem de recollir selectivament el 50% dels residus que generem, en comptes del 45,68 % que es van recollir a la ciutat de Manresa el 2019.

El sector de l'hostaleria i la restauració genera gairebé el 50% dels residus d'envasos de vidre d'un sol ús que es comercialitzen a tot l'Estat, de manera que és un sector clau per a la consecució dels objectius de reciclatge. Per això, aconseguir el compromís dels professionals del sector i consolidar hàbits sostenibles suposa una millora significativa en la lluita contra el canvi climàtic.