El director de Regió7 reivindica el periodisme en temps difícils

El director de Regió7, Marc Marcè, va destacar en el seu parlament que, en un temps d'angoixes i incerteses com el de la covid, el diari ha estat capaç de posar un equip ampli i professional a informar amb rigor de la realitat de la Catalunya Central per «explicar a la gent d'aquí la pandèmia aquí». Per a ell, aquesta aportació, que no hauria estat possible si aquest territori no disposés d'un diari com Regió7, ha estat «un gra de sorra» afegit a l'esforç de la molta gent que ha fet que la societat continuï funcionant malgrat tot.

Segons detallava un vídeo que es va projectar just després de la intervenció del director, Regió7 va publicar durant els 98 dies del confinament un miler de pàgines en paper abordant tots els angles de la pandèmia a la Catalunya Central i arreu. Ni una sola vegada va deixar d'arribar puntualment a les bústies i als quioscos, malgrat les dificultats. A la web, va generar una trentena d'actualitzacions diàries i va arribar a tenir 78.000 lectors diferents en un sol dia.

Marc Marcè va fer notar que, malgrat el molt que s'ha publicat, la realitat més dura de la covid, la de «les UCI plenes de gent intubada, de panxa a terra, en coma durant setmanes, rodejada de màquines i de metges desbordats», «s'ha explicat però no s'ha ense-nyat» perquè, al conjunt del país, no s'ha permès als periodistes captar directament la cara més dura de la pandèmia. Això, va dir, potser ha ajudat que «tanta gent pensi que això de la covid és greu, però no n'hi ha per tant». En català diem «veure per creure», va subratllar, i moltes llengües tenen dites similars.

«El futur no està escrit i qui el redacta dia a dia és un guionista boig», va reblar, però va augurar que «mentre tinguem gent com la que avui premiem, ens en sortirem», i va concloure que «Regió7 estarà aquí per explicar-ho «passi el que passi».