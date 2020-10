La festa dels premis Regió7 s'erigeix en un cant a l'excel·lència en uns moments difícils

Els aplaudiments que en les setmanes més dures del confinament van agrair cada dia la feina dels sanitaris des de terrasses, finestres i balcons, es van reproduir ahir, pocs minuts després de les 8 del vespre, al teatre Kursaal de Manresa. La infermera Dolors Fusté, que fa més de dues dècades que exerceix a l'Hospital Sant Bernabé de Berga, va recollir en nom de tot el sector el guardó de la categoria Actius Socials en la gala dels premis Regió7, que va aplegar 400 espectadors a la platea de l'equipament del passeig Pere III.

Aplaudiments merescuts per a un col·lectiu que ha viscut –i viu– una situació excepcional i que també van acompanyar la veu entretallada de Ramon Roig, manresà de 71 anys que va lliurar el premi a Fusté després d'adreçar unes emotives paraules a l'auditori. En dues ocasions, el públic li va donar el seu escalf quan les llàgrimes van avortar l'intent d'explicar els sentiments que li provoca recordar que va estar a l'UCI de Sant Joan de Déu des del 18 de març al 10 d'abril. «Et lleves i penses que et van ingressar el dia abans... però ja fa un mes que hi ets», va rememorar Roig, qui va qualificar «d'àngels vestits de blanc» les persones que fa mesos que lluiten contra la pandèmia.



Reconèixer l'excel·lència

La gala presentada de nou per Queralt Casals, redactora de la secció de Societat del diari, va comptar en la fila d'autoritats amb la igualadina Alba Vergés, consellera de Salut; Marc Aloy, alcalde de Manresa; Alba Camps, delegada de la Generalitat a la Catalunya Central; Estefania Tor-rente, presidenta del Consell Comarcal del Bages; Áitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica; Jordi Molet, conseller delegat de Regió7; i Marc Marcè, director del diari.

Una projecció audiovisual sobre la importància del periodisme i el treball realitzat pels professionals de Regió7 en el darrer mig any va obrir una celebració que molts dels guardonats van qualificar de necessària. En el vídeo es va destacar que Regió7 va publicar al voltant d'un miler de pàgines durant les setmanes de l'enclaustrament domèstic i que la pàgina web realitzava una trentena d'actualitzacions diàries de la informació generada per la covid-19.

Els premis reconeixen l'excel·lència, i en aquest 2020, un premi que porta per nom Actius Socials i que recompensa l'excel·lència l'havia de rebre el conjunt dels professionals de la salut. La berguedana Dolors Fusté, qui atresora una experiència de quaranta anys com a sanitària, els darrers vint a Urgències de l'Hospital de Sant Bernabé, va rebre de Ramon Roig l'estatueta de l'escultor manresà Ramon Oms que es lliura als guardonats. En el seu parlament, Fusté va recordar que «els professionals de la salut som un grup de persones que treballem en equip», des de metges i infermeres fins a epidemiòlegs, informàtics, administratius i el personal de la neteja, entre altres.

En clau personal, va recordar que quan va esclatar la pandèmia i es va fer evident que calien unitats de cures intensives, al Sant Bernabé de Berga es van haver d'improvisar per atendre de forma urgent les persones que ingressaven amb pronòstic greu i que no podien derivar a altres centres perquè el sistema s'estava saturant. «Sentia l'angoixa de la necessitat, l'estrès del treball i la por del contagi», va recordar la infermera.



Quina ciutat volem?

Ignasi Llobet, director del Grup Llobet d'alimentació, va rebre el premi Regió7 d'Empresa com a reconeixement a 60 anys de trajectòria de la firma establerta a la capital bagenca. En el seu torn de paraula, va agrair l'esforç i l'exemple dels pares, de qui va heretar el negoci, i va voler reflexionar sobre el model de ciutat que li convé a Manresa: «Volem que els carrers s'omplin de missatgers i els drons no ens deixin veure el sol o volem que siguin les botigues les que ens il·luminin?».

El món de la ciència va estar doblement representat pel surienc Josep Quer i el santvicentí Ramon López de Màtaras. El primer va recollir el premi Ciència pel seu treball com a investigador i responsable de Recerca Bàsica del Virus de l'Hepatitis C del Laboratori de Malalties Hepàtiques Vall d'Hebron Institut de Recerca, tot recordant els seus anys d'estudiant del Lluís de Peguera i reconeixent la importància dels periodistes per transmetre amb un llenguatge entenedor els avenços dels científics. De Màntaras, per la seva part, es va mostrar «molt honorat» per ser reconegut a la seva terra.

Expert en intel·ligència artificial –assessor, entre d'altres, del govern alemany–, va exhibir coneixements literaris citant les actituds de tres escriptors davant del fet de ser premiats: Borges («m'ha donat més notorietat no rebre el Nobel que si l'hagués rebut»), Shaw, que va ironitzar dient que li havien donat perquè feia temps que no escrivia res, i Brodsky, qui va assegurar que la concessió «és un gran salt per a mi i un petit pas per a la humanitat». El santvicentí va invocar la necessitat d'aprofitar la crisi «per fer canvis reals».



Cases parla amb les tecles

El compositor sallentí Carles Cases va rebre el Regió7 de Cultura explicant que el donarà a la seva mare, qui «després de tenir sis fills i d'alimentar-los, va aprendre solfeig per ensenyar-me'n», i tot seguit va anar al piano que hi havia a l'altra banda de l'escenari per interpretar la seva particular versió de l'espiritual negre Jo crec en vós, «la primera melodia que recordo haver sentit de petit, a missa».

El premi Esports va tenir quatre guanyadors: Andrea Carmona, Lorena Medina, Carla Font i Thierno Boubacar Diallo (aquest darrer, absent ahir), tots ells del club de gimnàstica Egiba i candidats a participar ens els Jocs Olímpics de Tòquio. «Estem agraïdes que se'ns reconegui, el nostre esport és poc mediàtic, i és important rebre un guardó com aquest», va apuntar Medina.

Els germans Jordi i Arnau Puig, que en el camp professional de la fotografia són coneguts com a Jordi Koalitic, van ser recompensats en la categoria de Comunicació. «Rebre el premi és un orgull per anosaltres», van indicar aquests navassencs que tenen milions de seguidors a les xarxes socials.

Per la seva part, Arnau Farré va recollir l'estatueta feta per Àngels Freixanet com a mereixedor del premi Tendències, amb el qual aquest diari reconeix una promesa del món de la cultura. «Obsequis com aquest ens ajuden a continuar endavant», va indicar el navassenc.

L'acte dels Premis Regió7 es podrà reviure aquest dissabte a les 22 h a través de l'emissió en diferit que en farà el Canal Taronja.