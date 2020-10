Mireia Sànchez i Adrià Hervás faran un pubillatge de rècord a causa de la pandèmia

Quan Mireia Sànchez Pons i Adrià Hervás Delgado van ser nomenats pubilla i hereu de Manresa a la festa major del 2019 segur que no pensaven que el seu seria el període de pubillatge més llarg que ha vist la ciutat, en ser perllongat fins al 2021 a causa de l'impacte que l'epidèmia ha tingut sobre els actes públics.

L'Agrupació Cultural del Bages i l'Ajuntament van decidir no dur a terme l'acte de pubillatge la passada festa major i això va comportar una pròrroga extraordinària del període de temps que l'assumeixen els actuals pubilla i hereu.

La comissió de pubillatge de Manresa ha explicat que enguany per primer cop la pubilla i l'hereu tindran el doble de temps de representació de la ciutat perquè no es va fer el canvi per la covid. Han explicat que hi ha hagut altres períodes superiors a l'any, però mai de dos anys. Quan es va fer el canvi de l'acte de proclamació a l'hivern, per la Festa de la Llum, Anna Sensat i Ramon Serrallonga hi van ser de l'agost del 2001 al febrer del 2003. I quan es va tornar a passar a l'estiu, Cristina Galera i Laura Prada també hi van estar 1 any i mig, del febrer 2006 a l'agost 2007 (aquell any no es va presentar cap hereu). La comissió de pubillatge recorda que des del març no s'han fet sortides i entre el 70% i el 80% de l'activitat es concentra de maig a setembre. Per aquest motiu la comissió va decidir que seguissin fins al 2021.