Vergés encoratja tothom a mantenir els projectes de vida

«L'epidèmia i el virus inhumà ens ha apartat d'allò més humà» , va assegurar ahir la consellera de Salut, Alba Vergés, durant el parlament amb què es va cloure el lliurament de premis de Regió7. Ho va dir al principi de la seva intervenció. I ja al final va afegir: «No deixeu que la covid trenqui els vostres projectes de vida», un missatge que va adreçar als premiats i a tothom en general.

Vergés es va saltar el discurs que duia preparat, segons va explicar. Va lloar els premiats i va destacar la feina dels diaris locals i comarcals sense els quals no es podria fer arribar la informació als ciutadans.

Lògicament va dedicar la major part del seu discurs a parlar de sanitat i, sobretot, dels professionals que treballen en l'àmbit sanitari, uns dels protagonistes de la vetllada. No tan sols són metges i infermeres, bàsics i necessaris, sinó tota la gent que hi ha al darrere, des d'investigadors, informàtics i administratius fins a zeladors o personal de neteja. «Sempre hi han estat i hi continuen sent», va afirmar, i en l'emergència sanitària «sovint eren la mà d'aquells pacients que no podien tenir al costat la persona estimada».

Del sistema de salut va dir que és un pilar bàsic que «hem hagut de construir sense tenir un estat propi i sense totes les eines necessàries». Ara, va continuar dient, toca reorganitzar-se i adaptar-se, i aprofitar la simbiosi que s'ha generat entre la ciutadania i el sistema de salut. «Ho hem d'aprofitar en el futur i fer-la més intensa».

Vergés va confessar que l'havia impressionat el parlament de Ramon Roig, que va patir la covid i que va ser l'encarregat de lliurar el guardó als professionals de la salut en un dels moments més emocionats de l'acte. I també es va mostrar especialment satisfeta perquè l'acte se celebrés en un teatre. «És rellevant», va dir. «Estem intentant protegir la cultura al màxim, encara que no ho sembli». Segons Vergés, en l'actual situació d'emergència sanitària cal trobar l'equilibri entre la vitalitat de país, i això engloba totes les activitats socials, i la seguretat. Va afirmar que el coronavirus ha imposat noves normes i comportaments «i ens consta moltíssim». Davant això cal «que els somriures traspassin la mascareta».