Destinen 135.000 euros a arreglar els carrers Escodines i Sant Bartomeu

L'Ajuntament de Manresa destinarà 135.000 euros per arreglar el paviment dels carrers Escodines i Sant Bartomeu, degradat a causa, sobretot, de l'elevat trànsit de vehicles que suporten, tot i que es tracta de vies on tenen preferència els vianants.

En alguns trams dels dos car-rers el ferm, de llambordes, està enfonsat i les lloses dels vorals ja no encaixen. Segons el projecte tècnic de l'obra, «el mal comportament del paviment actual s'explica per la funcionalitat del car-rer, que suporta un trànsit rodat molt intents i una solució de pavimentació poc adequada». La proposta de l'Ajuntament és retirar el paviment actual que estigui malmès i fer-ne un de continu al centre delimitat, a banda i banda, per un paviment de llambordes sobre una base de formigó.

El termini d'execució de les obres seria de 7 setmanes. El pas següent del projecte serà l'adjudicació i l'inici dels treballs.

Per a l'Associació de Veïns de les Escodines es tracta d'una bona notícia que «esperem amb ganes», assegura la seva presidenta, Carme Carrió. L'aspecte actual del carrer Escodines i el de Sant Bartomeu ve de l'any 2006, quan s'hi van fer les obres d'urbanització. Poc després, però, es van detectar deficiències que la constructora no va assumir perquè se'n va anar a l'aigua. No va ser fins al 2013 que es va reurbanitzar els dos carrers. «Es va fer tan malament que estan fets pols», afirma Carrió.

Tan important com arreglar els dos carrers serà pacificar el trànsit, una vella i llarga reivindicació de l'associació. Per això, l'entitat veïnal està en converses amb l'Ajuntament per dur a terme alguns canvis. «No només es tracta de canviar rajoles. És indubtable que la Manresa del 2022 les Escodines no pot quedar així. Hem d'aprofitar l'oportunitat». Es podrien instal·lar càmeres per controlar els vehicles que passin o bé canviar algun sentit de circulació. «S'ha d'estudiar amb els veïns del barri», insisteix Carrió.

Afirma que els carrers Escodines i Sant Bartomeu són ara una via de pas directe cap a la Balconada i l'Hospital de Sant Joan de Déu. «Hi ha un trànsit desmesurat i, a més a més, la gent hi circula molt de pressa. No hi ha més accidents perquè no toca», pensa.

Paral·lelament a això, l'Associació de Veïns de les Escodines reivindica zones verdes d'aparcament per als veïns. «No hi ha aparcaments al barri, i no pot ser que els que hi ha siguin per a la gent que va a l'hospital o a la clínica. Han de ser per al veïnat». Carrió remarca que esperen més canvis positius a partir d'aquestes obres. «Les Escodines ha de quedar endreçada, neta, bonica i digna» per a la Manresa del 2022.