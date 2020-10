L'Ajuntament i La Caixa estan negociant replantejar l'operació de la Fàbrica Nova

L'Ajuntament de Manresa i la Caixa negocien replantejar l'operació de la Fàbrica Nova de Manresa.

L'alcalde, Marc Aloy, ha declarat a Regió7 que després de 15 anys sense que s'hagi pogut executar l'operació com està plantejada cal «un cop de timó» perquè «ni la ciutat ni els propietaris privats ens podem permetre el luxe de passar 15 anys més així».

L'alcalde ha explicat que si bé el planejament aprovat que marca les regles de joc de l'operació s'ha anat modificant amb el pas del temps, els canvis no han estat «substancials. Els usos privats i l'ordenació general estan fixats».

L'operació preveu 25.000 m2 d'usos terciaris per a l'espai comercial i d'oficines.

«Parlem d'un gran centre comercial amb cinemes que ja es veu que correspon a un model que podia tenir sentit al principi de segle però ara no».

Aloy afegeix que entre el canvi d'hàbits de la població per la compra per Internet i les dificultats que ja té el petit comerç per tirar endavant, el plantejament de l'operació «ni té valor econòmic per a privats ni ens interessa com a ciutat amb els problemes que ja tenim amb el petit comerç, així que s'ha de repensar».

Un altre argument a favor de modificar l'operació és que a la ciutat l'interessa «no només preservar les façanes sinó l'edifici sencer de la Fàbrica Nova i intentar que els 10.000 m2 de la nau tingui uns usos com més públics millor». I afegeix que hi ha interès de l'Ajuntament i del privat perquè ningú es pot permetre tenir-ho encallat».

Tenint clar aquest plantejament, «estem treballant per mirar de trobar-hi una solució, que passa per una modificació d'usos i d'ordenació fruit de l'acord al qual puguem arribar».

Segons l'alcalde, ara s'està fent el que toca i que és «repensar un model» que obeeix a una lògica que ja no és la mateixa i ara necessita un tomb. «No té sentit preveure sales de cinema quan costa d'omplir les que ja tens»

Sobre la possible entesa amb La Caixa recorda que «ja hem estat capaços d'arribar a acords» que han permès les inversions a l'entorn de la Fàbrica Nova i, ara, l'objectiu és «desencallar el pla».

Perquè «és un gran actiu de ciutat que ha d'unir barris, volem el gran parc central, preservar el patrimoni i desencallar el sector com a pol d'activitat».