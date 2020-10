El papa Francesc expressa obertament el seu desig de visitar Manresa el 2022

El papa Francesc ha expressat obertament el seu desig de visitar Manresa. Ho ha fet en una entrevista a la revista italiana Il Mio Papa en la versió en castellà, i de la qual també se n'ha fet ressò l'agència de notíces de la Santa Seu, Vatican News.

Atesa l'actual emergència sanitària, el Papa assegura que no té previst fer «cap peregrinació ara per ara», però recorda que l'han convidat a visitar Manresa i que no ho descarta. «Potser podré anar a Manresa. M'hi han convidat, però no ho sé», contesta quan la directora de la revista, Carmen Magallón, li demana com prepara la celebració dels 500 anys de la conversió de Sant Ignasi de Loiola, conversió que va iniciar a Manresa i també a Montserrat, que podria ser un altre dels destins del pontífex el 2022. El papa Francesc és de la Companyia de Jesús que va fundar sant Ignasi.

També hi afegeix que «la conversió de sant Ignasi és també un retrobament amb el cor i pot convidar-nos a reflexionar en la nostra conversió personal, en demanar el do de la conversió per estimar més i servir més» segons l'estil de Jesucrist.



Agenda 2022

Diversos mitjans de comunicació vaticanistes s'han fet ressò de les paraules de Francesc. La directora de la delegació a Itàlia de l'Agència Catòlica d'Informació, ACI Stampa, Angela Ambrogetti, ha publicat un article que es titula «El Papa podria visitar Manresa i Montserrat el 2022».

Recorda que els bisbes espa-nyols l'han convidat. També l'Ajuntament de Manresa. Ambrogetti assegura que la pandèmia del coronavius ha fet que s'anul·lessin tots els viatges previstos del pontífex, però que ja comença a preparar l'agenda del 2022. A més dels 500 anys de l'estada de sant Ignasi a Manresa, on es va convertir i va escriure els Exercicis Espirituals, el 2022 també se celebraran els 400 anys de la seva canonització. Va ser canonitzat el 1622 pel papa Gregori XV.



Invitació dels bisbes

El desembre passat l'arquebisbe de Barcelona i actual president de la Conferència Episcopal Espa-nyola, Joan Josep Omella, va mantenir una audiència amb el Papa durant la qual el va convidar a visitar Manresa. El pontífex li va respondre que «li agradaria molt», segons va dir el mateix Omella, que manté des de fa anys una estreta amistat amb el sant pare.

L'arquebisbe va assegurar que el fet que el Papa sigui jesuïta i que no conegui Manresa són dues raons de pes per visitar la ciutat. A partir del 2021 i fins al 2022, a més a més de l'Any Ignasià també se celebrarà l'Any Compostel·là.

Una delegació de Manresa també va visitar el papa Francesc el mes de juny passat per retirar una invitació que fins llavors ja s'havia fet per correu. La primera just quan va ser escollit Papa i per la seva condició de jesuïta. L'encapçalava l'aleshores alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el primer tinent d'alcalde i actual alcalde, Marc Aloy, i el pare superior de la Cova, Lluís Magrinyà. Va ser una audiència inèdita, perquè les que acostuma a fer el papa Francesc és amb caps d'estat.



Manresa 2022

De la trobada en van treure la conclusió que si no és per una causa major, el pontífex visitarà la ciutat. Des de l'any 2011 cap Papa no ha visitat l'Estat espanyol. El darrer va ser Benet XVI. Anteriorment ho va fer en diverses ocasions Joan Pau II, que en una de les seves estades va visitar el monestir de Montserrat.

L'Any Ignasià començarà el 20 de maig del 2021 i s'allargarà fins al 31 de juliol del 2022. Va ser el 20 de maig del 1521 quan Íñigo López de Loiola va ser ferit en una cama quan defensava el castell de Pamplona. A partir d'aquí va canviar la seva vida. Va iniciar un pelegrinatge a Terra Santa que el va dur a Montserrat, on, segons es diu, va deixar els seus vestits nobles i la seva espasa als peus de la marededéu, i posteriorment a Manresa, on va caure malalt i s'hi va estar onze mesos. L'Any Ignasià s'acabarà el 31 de juliol del 2022, dia de Sant Ignasi. Entre el 31 de juliol del 2021 i el 31 de juliol del 2022 també se celebrarà l'any jubileu. L'Any Ignasià el va anunciar el superior general de l'orde, Arturo Sosa, el 2019 a través d'una carta en la qual va expressar el seu desig que «al cor d'aquest Any Ignasià puguem escoltar el Senyor que ens crida i que li permetem treballar la nostra conversió inspirada en l'experiència personal d'Ignasi», fundador de la Companyia de Jesús.