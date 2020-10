El pla d'etapes vigent s'ha hagut d'anar modificant

El ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar el juliol del 2016 el pla d'etapes d'execució del pla especial de la Fàbrica Nova que posava data de finalització a la macrooperació l'octubre del 2024. El 2018 es va dilatar la culminació de l'operació fins al 2027

El Pla d'Etapes de la Fàbrica Nova de Manresa, que forma part del pla especial urbanístic, preveu que la urbanització de la zona de parc més propera al carrer Ignasi Domènech (antic Lluís Argemí de Martí), al voltant dels blocs de pisos que s'hi han de construir –i també la millora del parc de Sant Ignasi–, havia d'haver començat a executar-se el 25 de novembre del 2019, cosa que no ha passat, per finalitzar un any més tard.

També preveu que el novembre del 2021 es posi en marxa la urbanització de l'entorn de l'edifici que queda dempeus del complex de la Fàbrica Nova.



Els pisos estan pendents

Quant a l'habitatge privat de renda lliure, el termini màxim és de 7 anys per iniciar-los (comptant des del 2016), el 2023.

Queda l'habitatge de Protecció Oficial, que se situa en una finca municipal pròxima a la Via de Sant Ignasi, que s'haurà d'iniciar en un termini màxim de 2 anys a comptar des que la parcel·la tingui condició de solar amb la urbanització completada, el 2024, i s'hauria de finalitzar el 2027.

Es fa servir com a tret de sortida per comptabilitzar les etapes la data del 25 de novembre del 2016, que és quan es va publicar la modificació puntual del Pla Especial de la Fàbrica Nova al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.