La Casa Flors Sirera recupera el taller de rap com a eina de canvi social

El rap com a via d'expressió dels que volen canviar el món. L'Ajuntament de Manresa, a través de la Casa per la Pau i la Solidaritat Flors Sirera, impulsa a partir del dijous 5 de novembre i fins al 26 de novembre un taller de rap per potenciar que els i les joves expressin les seves inquietuds i repensin la societat des d'una perspectiva integradora.

La finalitat és fomentar la participació dels i les joves de Manresa en la construcció d'una societat conscient i diversa. El taller se celebrarà a la Casa Flors Sirera els dies 5, 12, 19 i 26 de novembre, de les 18 a les 20 h, i serà gratuït per a totes aquelles persones d'entre 14 i 25 anys que s'hi vulguin inscriure. Aquest era un taller programat l'abril passat, però les mesures derivades de la pandèmia del coronavirus van obligar a posposar-lo. Ara, el taller es podrà dur a terme seguint tots els protocols sanitaris establerts: distància social, mascareta, sala amb ventilació constant, neteja de mans amb gel hidroalcohòlic i un màxim de deu participants.

Els facilitadors ja compten amb experiència en la realització de l'activitat en el context de la covid-19. El taller de rap el portarà a terme l'entitat Versembrant, que es defineix com una escola popular itinerant. Els seus tallers de rap que duen a terme diàriament a diferents centres de Catalunya tenen com a principal objectiu fomentar la consciència crítica del jovent, mitjançant l'art urbà i el hip-hop, sempre posant en el centre temes com el masclisme, el racisme, la xenofòbia, l'homofòbia, el classisme i la cooperació.