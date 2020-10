L'Ajuntament organitza un curs de comunicació no violenta

Els educadors i les persones interessades a millorar les relacions interpersonals tindran un curs sobre comunicació no violenta. Amb l'objectiu de seguir impulsant la cultura de la no-violència, s'inicia aquesta formació en línia amb diferents horaris i formats. Donada la bona acollida de formacions anteriors, des del projecte Lotus i el Programa de Cooperació de l'Ajuntament de Manresa es torna a promoure un curs formatiu per millorar les estratègies comunicatives. S'explorarà com un canvi d'enfocament comunicatiu determina el resultat de les nostres interaccions i projectes.