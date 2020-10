Amb la tardor tornen les castanyes a la plaça Espanya i a Sant Domènec

Un euro són cinc castanyes. Però sempre n'acaba caient alguna de regal. Amb la tardor han tornat les tradicionals parades de venda de castanyes a la plaça Espanya i a la de Sant Domènec. Mítiques.

Enguany, però, amb un component especial, fa notar Manel Beas, el castanyer de la plaça Espanya. Opina que, a causa de la covid, «és més emotiu que no pas altres anys». Comenta que hi ha gent que li ha dit que es pensava que no arribaria a la tardor. A la tradició de les castanyes. «Em trobo que venen avis amb els nets i que ho gaudeixen d'una forma especial. Hi ha un component emocional pel sol fet d'anar a comprar castanyes». Beas assegura que hi ha gent que ho ha passat molt malament amb la pandèmia i el confinament, i «els petits detalls i petits plaers els satisfan. I a mi poder-los satisfer», confessa.

A més a més, aquest any la tardor s'adiu amb un temps més inestable i fresc. «Recordo anys enrere que havia estat a 30 graus al migdia fent castanyes. La gent em deia que això semblava un càstig. Aquest any la tardor és com ha de ser i ve més de gust menjar castanyes».

La primerenca prové d'Andalusia. És la somalla, explica. És la que ha servit fins ara Beas. Ara, però, ja ha arribat la collita de la d'El Bierzo, o la gallega d'interior, que és més «humida, més gustosa i és més fàcil de pelar», comenta. «Per a mi és la més bona». A mesura que avanci la temporada s'anirà canviant de varietat i procedència. «Llavors vindran les d'importació. La portuguesa, que és molt bona, i la turca, que és boníssima». Afirma que també comença a arribar al mercat casta-nyes de la Xina. Mentre «hi hagi bones castanyes, en farem. Si veiem que no, tancarem», explica.

Beas té la parada de la plaça Espanya des del 1993. La va heretar del seu pare, que s'hi va posar el 1979. A la plaça Sant Domènec també hi ha la tradicional parada.