El camí per fer del Castell un parc central

Des de les associacions de veïns de Passeig i Rodalies, de Vic-Remei i de Cal Gravat volem agrair la participació i la confiança ciutadana en un projecte tan necessari com és la millora i promoció d'un pulmó verd urbà. Tenint en compte la ubicació del parc de Puigterrà, el Castell, al bell mig de la nostra ciutat, tenim a l'abast un espai saludable i de lleure, on poder fer esport, trobades, visualitzacions astronòmiques, passar-hi estones de reflexió, viure la natura de ben aprop...

L'any 2000 va tenir lloc al Castell un espectacle infantil emmarcat en les Festes del Barri del Passeig realitzat per la Maria Navarrete amb el grup Ay Caray. Des del 2005, l'AVV de Vic-Remei esmerçava forces per promoure el parc del Castell, amb activitats a l'aire lliure, propostes de xerrades...



Més mobiliari i lleure

L'any 2008, l' AVV de Vic-Remei col·labora amb l'elaboració d'un projecte per a la millora del parc elaborat pels alumnes de Grau Superior d'Animació Sociocultural del Catà, on es proposava implementar diversitat de mobiliari i activitats de lleure.

Tanmateix, l'AVV de Vic-Remei, amb els seus tallers de taitxí, ja pujava en moments puntuals per practicar aquest art, en un espai obert, saludable i amb unes vistes privilegiades.

El 2009 l'AVV de Passeig i Rodalies va descobrir que aquest indret idíl·lic era el lloc perfecte per gaudir de la pràctica del tai-Txi i es va afegir a la activitat que ja hi realitzava Vic-Remei.



Un projecte de promoció

Des de l'any 2013, l'AVV de Passeig i Rodalies, juntament amb les de Vic-Remei, Cal Gravat, Sagrada Família i l'Associació Astronòmica de Manresa, sempre amb el suport del Pla Comunitari de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa (FAVM), l'Ajuntament de Manresa i les diferents associacions de veïns de la nostra ciutat, impulsàvem un projecte de promoció del parc del Castell, on s'acollien diferents tallers i demostracions de danses, astronomia, jocs a l'aire lliure, concursos i caminades amb la col·laboració de moltes escoles i comerços de Manresa. Les escoles de Manresa L'Espill, Mare de Deu del Pilar, Bages, Oms i de Prat, Puigberenguer, Renaixença, Sant Ignasi i els instituts Lluís de Peguera i Guillem Catà, hi van col·laborar amb diferents treballs didàctics, dibuixos , fotografies etc.

Des d'aleshores, any rere any, ininterrompudament, (el mes de maig/juny,) s'ha dut a terme la Festa del Castell, que mica en mica ha anat arrelant i ha arribat a la 7a edició, que malauradament enguany, per causes de protocol sanitari no s'ha pogut fer.

Hem cregut oportú, però, fer-nos-en ressò, perquè, a més a més de la festa, ens vam presentar al pressuposts participatiu els anys 2017, 2018 i 2019, dels quals vam guanyar consecutivament els dos primers anys i vam quedar en segona posició en l'última edició.



Un parc infantil sostenible

Estem molt contents de poder oferir a la ciutadania un suport de millora per mantenir viu un espai tan valuós com el parc de Puigterrà. En la nostra participació a les convocatòries municipals proposàvem l'enllumenat del circuït saludable, que es va dur a terme en dues fases i que ja podem gaudir i en la darrera participació es va demanar l'adequació de l'entorn, instal·lant-hi unes taules i uns bancs per poder crear un espai de descans i reflexió. Actualment, la nostra voluntat és continuar apostant, sempre amb l'ajut municipal, per a la seva millora, proposant la ubicació d'un parc infantil sostenible, amb una tirolina, un tobogan gegant i un pont de mico, donant un valor afegit a aquest petit pulmó dins Manresa.

Una altra de les propostes és la de promoure i promocionar l'observatori astronòmic que des fa molt de temps hi està ubicat, oferint un ampli ventall de possibilitats didàctiques i de lleure adaptades a tot tipus de públic, segons les necessitats.

L'any 2019 la FAVM va ser l'administradora de la Festa de la Llum i com a ofrena va regalar a la ciutat de Manresa deu espècies d'arbres per adjuntar a la flora del parc i es va comprometre a plantar-ne un de nou cada any. També es va crear un itinerari botànic, creat per a l'ocasió, amb la senyalització de 27 espècies d'arbres, amb l'edició d'un manual didàctic de plantes (herbari) per fer-ne un reconeixement més exhaustiu, sempre per a la promoció i millora del parc del Castell.

La FAVM, a través del Pla Comunitari, hem volgut donar suport a aquesta iniciativa, sempre per a la millora de la qualitat de vida dels veïns de la nostra ciutat, posant en valor espais verds saludables on poder dur a terme activitats de lleure, d'esport, d'esbarjo, de reflexió, de trobades, d'astronomia, en una paraula, perquè el parc del Castell sigui l'autèntic pulmó verd de Manresa.

Us animem a col·laborar i a participar activament en aquest projecte de manteniment i de millora del parc del Castell... La salut de la teva ciutat, també depèn de tu...