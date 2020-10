La Seu celebra el seu dia mostrant les interioritats

La basílica de la Seu de Manresa va celebrar el seu dia ahir amb visites lliures a l'interior. Els que van voler descobrir les interioritats del temple manresà van tenir l'oportunitat de veure les diferents dependències com l'Espai Oliba, el Museu i la cripta i l'espai on hi ha els retaules. També va tenir lloc una missa conventual solemne amb la participació de la Capella de Música de la Seu.