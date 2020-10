La llar d'infants l'Espurna exigeix més personal de neteja per a la desinfecció

El personal de neteja de la llar d'infants l'Espurna de Manresa no dona l'abast. Com a conseqüència de la pandèmia, els treballs de desinfecció han de ser més meticulosos, cal netejar fins al darrer racó els espais del centre més d'un cop al dia. Però el nombre de treballadores és el mateix que abans de l'arribada del virus i hi ha molta més feina. Per aquest motiu la direcció del centre demana al departament d'Educació més personal i poder fer les tasques de neteja tal com estableixen els protocols antipandèmia.

No és el primer cop que la direcció del centre reclama ampliar l'equip encarregat de la neteja de l'escola bressol, però consideren que ara és una necessitat imperiosa. Aquest cop, però, han elevat el to de la queixa, amb diverses trucades a Educació i als Serveis Ter-ritorials del departament, perquè se'ls va assegurar que dotarien de més treballadors el personal encarregat a la desinfecció del centre i, a més, altres llars d'infants de Manresa disposen aquest curs de més empleats.

«No entenem per què a nosaltres no. Hi ha un centre a la ciutat amb unes característiques similars al nostre, amb les mateixes dimensions, que aquest curs tenen dos treballadors més per a la neteja. I n'hi ha un altre de més petit que en tenen un més. Nosaltres estem igual que l'any passat», es queixa la directora de l'Espurna, Laura Gómez. La resposta del departament, sempre que s'hi ha posat en contacte, és que han de valorar el cas.

El departament d'Educació ha afirmat a aquest diari que, efectivament, coneixen la situació de la llar d'infants manresana i que els Serveis Territorials estan estudiant el cas per solucionar-lo al més aviat possible. Els responsables de l'escola bressol, ubicada a la plaça Catalunya, han penjat una pancarta ben visible reclamant més personal i divendres al matí van fer una cassolada per fer patent el malestar dels que hi treballen.

Actualment hi ha quatre treballadores que fan aquesta feina a l'escola bressol, tot i que una està de baixa. En principi demanaven una persona més, però veient que hi ha un altre centre, igual de gran, amb dues més, també volen que se'ls ampliï a dos el nombre de persones encarregades de la desinfecció. «Hem de netejar diverses vegades al dia un mateix espai. Hi ha diferents grups estables i no es poden barrejar per seguir els protocols de seguretat. Cada cop que un grup deixa un espai, nosaltres hi anem per netejar-lo perquè així hi pugui entrar un altre», explica Maria Estrella Escarmena, una de les integrants de l'equip de neteja. És una feina que ja fan actualment, però opinen que amb més treballadors la podrien portar a terme d'una manera més meticulosa, tal com és d'esperar en aquest període de crisi sanitària.

Afirmen que els protocols estableixen que s'han de netejar tots els racons i els objectes que les persones toquen sovint, com interruptors o manetes de les portes i les finestres. Però aquesta feina es fa, també, massa ràpidament.