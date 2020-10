Un parc al centre de Manresa a punt per gaudir-ne

D'ençà que la seu social de l'Agrupació Astronòmica de Manresa és al parc de Puigterrà, hem organitzat xerrades, projeccions d'imatges dels nostres socis comentades, observacions d'eclipsis, trànsits, cometes i tota mena de fenòmens interessants, activitats per la Festa de La Llum i per la Festa Major de Manresa, així com col·laboracions amb altres activitats del parc com, per exemple, la ja tradicional Festa del Castell, que per desgràcia aquest any també s'ha hagut de posposar per culpa del covid - 19.

Al nostre local fem observacions de la Lluna, els planetes i altres objectes amb els telescopis de l'Agrupació. Fem activitats per als nostres socis i pel públic en general, i de seguida que les mesures per la covid-19 ho permetin les reprendrem. A l'estiu també organitzem observacions per veure el Sol amb filtres especials. Per als qui no conegueu bé la història de l'Agrupació Astronòmica de Manresa, Josep Monsó, soci fundador, ens en fa un breu i interessant resum: «Fou el 30 de juny de l'any 1984 com a conseqüència d'unes trobades iniciades un any abans, que un grup d'aficionats a l'astronomia, de diverses procedències, amb la voluntat de compartir i ampliar coneixements d'astronomia i ciències afins, i alhora divulgar-ho, van fundar l'Agrupació Astronòmica de Manresa. Una de les primeres fites va ser la construcció d'un bon telescopi per poder observar tant els associats com el públic assistent als actes programats. Va ser inaugurat l'any 1986. La majoria d'observacions per a la ciutat ja vam començar a fer-les al Parc de Puigterrà com a lloc ideal per la relativa foscor dins el núvol de llum de la ciutat i per la facilitat per arribar-hi. Durant un temps vam tenir el local social a l'edifici de l'Ateneu Cultural Manresà però l'edifici es va destinar a altres usos i vam quedar sense local social un temps, fins que l'any 1989, gràcies a l'Ajuntament manresà, vam passar a disposar d'una dependència a la casa de Natura de la Culla i, posteriorment, l'any 1998 a l'actual del Parc de Puigterrà, a l'edifici de l'antiga emissora propietat de l'Ajuntament».



La nova il·luminació

Des de fa poc també disposem d'enllumenat al parc de Puigterrà, cosa que en facilita l'accés. Tal com han posat els llums, no ens molesten durant les nostres observacions perquè l'Ajuntament ha fet instal·lar un sistema que permetrà apagar els fanals que faci falta durant les observacions que fem des del parc de Puigterrà. Així que tenim un parc al centre de Manresa a punt per gaudir-ne!