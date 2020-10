Els pescadors de Barcelona lliuraran l'excedent de peix al convent de Santa Clara

La Fundació del Convent de Santa Clara i la Confraria de Pescadors de Barcelona han signat un conveni que recull el compromís de la confraria de donar a la fundació manresana els excedents de peix fresc de la pesca diària del 25 vaixells que hi ha dins aquesta entitat. Aquesta acció ja es fa des de fa uns mesos i dimarts passat es van entregar 85 quilos de peix acabat de pescar.

Segons va destacar en l'acte de signatura sor Lucía, una de les sensacions més inoblidables d'aquesta acció és la cara de la gent que rep aquest peix, un segment de gent molt vulnerable socialment i que agraeix de manera infinita aquest producte, tan necessari en l'alimentació de les famílies i principalment dels més petits.

Per la seva banda, Jose Juárez, confrare major dels pescadors, va destacar la sensibilització de l'entitat que encapçala amb causes socials, ja que el seu sector de vegades és dels més perjudicats per molts factors. Això fa aquest proximitat a situacions com les que viu sor Lucía a la seva Fundació i al Banc d'Aliments de Manresa. Per segellar l'acte es va fer un ranxo mariner amb productes pescats la nit anterior.