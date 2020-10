Brutícia al carrer Magnet que sembla que s'eternitzi

Entre les dues fotos hi ha una setmana de diferència (la de l'esquerra és d'ahir). Però la problemàtica persisteix. Veïns del carrer Magnet de Manresa han denunciat reiterades vegades la manca de manteniment al punt on hi ha els contenidors de recollida d'escombraries i l'incivisme d'algunes persones que hi deixen de tot. En concret, el sac de runa fa un mes que hi és. La brutícia sembla que s'eternitzi i que no hi hagi aturador.