Endrecen el Puigberenguer dos anys després de guanyar el procés participatiu

A final d'aquest any és previst que el turó de Puigberenguer quedi endreçat. La iniciativa arriba dos anys després que el projecte guanyés el procés dels pressupostos participatius del 2018. De fet, és l'únic que queda pendent. Els altres tres, que van ser els més votats, ja s'han executat. Es tracta de l'àrea de jocs infantils del pati del Casino, que es va estrenar el mes de juliol; el projecte d'il·luminació del parc del Castell, i la millora del parc del Cardener a l'alçada del Pont Nou.

La proposta del turó del Puigberenguer és ordenar l'esplanada, que actualment no té cap element estructurador. Serveix tant d'aparcament com per passejar pel conjunt de camins que recorren els punts principals d'accés. El que es vol fer és ordenar l'estacionament i que hi hagi més espais per a vianants sense cotxes entremig.

La proposta que va guanyar els pressupostos participatius del 2018 tenia per nom «Estimem el turó del Puigberenguer», i la va presentar a títol personal el matrimoni format per Júlia Molero i Francesc Rubio. Proposava l'ordenació de l'esplanada del Puigberenguer amb l'objectiu d'evitar que es convertís en un abocador, com de fet passa en alguns punts, potenciar-lo com a zona verda de la ciutat, delimitar la zona d'aparcament, netejar i adequar l'espai i col·locar-hi mobiliari urbà com ara bancs, papereres i un punt d'aigua potable.

Segons el projecte de l'obra, es tracta de regular la funcionalitat del parc mentre no s'aborda la seva urbanització global. Això es farà definint un espai vinculat a l'accés a l'escola, on es preveu limitar la presència de vehicles i d'una altra on es pugui accedir, estacionar puntualment i canviar de direcció. També s'actuarà per impedir l'accés incontrolat i generalitzat de vehicles a la resta de l'espai del turó, amb vorades que tenen com a objectiu diferenciar l'espai accessible per a vehicles amb el que és restringit per als vianants. Per impedir el pas de cotxes en alguns punts s'hi instal·laran pilons.

Amb la finalitat de completar l'actuació, la proposta inclou la possibilitat que hi pugui haver una segona fase de millora al parc on es podria plantar arbrat a l'espai restringit als vianants, més mobiliari urbà i la prolongació del recorregut fins a enllaçar amb la rampa d'accés al Puigberenguer des del carrer Pica d'Estats.

El pressupost de l'obra s'acosta als 50.000 euros.