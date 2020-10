I l'alternativa?: l'exemple de l'Anònima

Un cop s'ha posat en crisi públicament els paràmetres comercials de l'operació de la Fàbrica Nova, caldrà veure quins són els nous.

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, no els ha avançat perquè dependran de l'acord a què s'arribi en la negociació amb La Caixa.

El que sí que ha fet és recordar que amb La Caixa ja hi ha hagut acords satisfactoris que han permès importants inversions a l'entorn de la Fàbrica Nova -corresponents a les càrregues d'urbanització- i aquests precedents aporten confiança a l'hora d'arribar a nous pactes.

Un exemple recent de com l'Ajuntament de Manresa ha arribat a acords per transformar un sector important del Centre Històric és el conveni de l'Anònima.

En aquest cas, la ciutat va posar les bases per aconseguir un volum molt important d'espai públic i 70 pisos residencials per a gent gran gràcies al fet que la fundació propietària de la residència Mont Blanc va comprar a Endesa 3.000 m2 de sòl privat.

Perquè això fos possible, amb anterioritat l'Ajuntament i Endesa havien arribat a un acord per modificar la planificació prevista a l'actual pla general a l'entorn de l'edifici de l'Anònima, al Centre Històric de Manresa i passar de 9.200 m2 de sostre edificable a 5.500 i d'una superfície d'ús públic de 3.300 m2 a una de 4.500 m2, pràcticament com dues places de Sant Domènec juntes.

Pisos per a ancians i espai públic

A canvi de guanyar espai públic per a un sector que el necessita molt, el consistori va pagar a la companyia 235.000 euros. Per arribar a l'acord va caldre un any i mig de feina i 17 propostes. La darrera va ser la bona.

L'illa de cases on hi ha l'Anònima –edifici que Endesa va cedir a l'Ajuntament el 2014– que configuren els carrers de Puigterrà de Dalt, Sant Salvador i Llussà, constava de tres finques: dues de la companyia Endesa i una de l'Ajuntament, la que dona al car-rer de Sant Salvador.

Es va passar que Endesa hi pogués construir tres blocs d'habitatges a un, que tindrà un gran local comercial a la planta baixa i un aparcament subterrani.

Per arribar a l'acord, Endesa va cedir a l'Ajuntament dues finques i l'Ajuntament n'hi va vendre una. Els 235.000 euros acordats eren per quadrar l'operació.

La cirereta del pastís de l'operació va ser la setantena de pisos de lloguer per a gent gran amb servei les 24 hores del dia que es preveu construir a tocar de l'Anònima gràcies a l'acord a què van arribar Endesa i la residència Mont Blanc.

Amb la planificació actual, els fronts dels carrers de Sant Salvador, Llussà i Puigterrà de Dalt són tots edificables amb planta baixa i tres i quatre plantes d'habitatges.