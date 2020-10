La nau, rehabilitada també per dintre i més pública

El cop de timó en l'operació de la Fàbrica Nova passa per descartar les sales de cinema i el gran centre comercial que hi havia previst. Entre els objectius que l'Ajuntament de Manresa vol assolir hi ha aconseguir que la rehabilitació de l'única nau que queda dempeus de l'antic complex fabril no es rehabiliti només per fora sinó també per dins, i que no sigui només comercial i de serveis sinó que tingui una funció pública.

L'alcalde Marc Aloy va declarar a Regió7 que es treballa amb La Caixa en un acord que permeti «preservar no només les façanes sinó l'edifici sencer i que els 10.000 metres quadrats tinguin un ús com més públic millor».

La nau de la Fàbrica Nova és de l'any 1925 i és patrimoni industrial protegit que s'havia de reconvertir en espai comercial. De fet, l'edifici que hi ha previst construir annex també havia d'acollir activitats comercials i de serveis.

L'operació que hi havia prevista fins ara passava per convertir la Fàbrica Nova en un nou pol comercial de la ciutat.

Per aconseguir-ho calia atreure inversors interessats a generar un nou punt d'atracció comercial a la mateixa ciutat i les poblacions del seu entorn, però aquest objectiu no s'ha assolit i ara es considera que el model de gran centre comercial ha quedat desfasat pels nous hàbits de compra per Internet i perquè perjudicaria el comerç de proximitat.