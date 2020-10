El risc de rebrot puja 120 punts en 24 hores a Manresa i ja supera els 440

Els indicadors de la pandèmia segueixen a l'alça a Manresa. Aquest dimarts, el risc de rebrot ha assolit els 443,10 punts (121,8 més que fa 24 hores, quan era de 321,8); mentre que la velocitat de transmissió (Rt) ha pujat fins als 2,15 punts (dilluns era de 1,65). És a dir, cada 10 malalts de coronavirus que hi ha a la capital del Bages n'estan contagiant de mitjana 21 més.

Entre els factors que han fet augmentar el risc de rebrot hi ha la detecció de 22 positius al Pius Font i Quer (un 20% dels 108 nous casos confirmats per PCR a la ciutat entre el 3 i el 9 d'octubre i que serveixen per establir la taxa vigent).

De retruc, la dada del Bages també segueix creixent. Si dilluns el risc de rebrot a la comarca era de 223,15 punys, ahir era de 272,44. El Berguedà (314,98) i l'Anoia (213,18) no experimenten grans canvis; la Cerdanya baixa 200 punts, fins als 417,69; al Solsonès la taxa s'ha disparat fins als 192,13 i el Moianès (84,32) ha sortit de la zona de perill.