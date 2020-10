La UVic-UCC coordina un curs sobre un dels tractaments més avançats contra el càncer

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), juntament amb la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, ofereixen un curs d'especialització en línia de 15 crèdits sobre la teràpia Car-T, considerada la més avançada que existeix actualment en la lluita contra la leucèmia aguda i altres càncers hematològics. La manca de formació que hi ha sobre aquest tractament en especialistes hematòlegs i oncòlegs pediàtrics ha fet oportuna l'organització d'aquest curs pioner a Catalunya, coordinat pel Dr. Albert Altés, professor de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC i cap del servei d'Hematologia i Hemoteràpia de la Fundació Althaia.

La teràpia amb cèl·lules Car-T s'utilitza en pacients amb malalties hematològiques malignes, quan ja s'ha fet tot el possible amb els tractaments convencionals com la quimioteràpia, la radioteràpia o fins i tot els trasplantaments.

Molts bons resultats en leucèmia infantil

Aquesta teràpia és especialment útil en leucèmia infantil, que és el càncer més freqüent en els nens. Amb les teràpies tradicionals actualment es curen fins al 85% dels casos, mentre que amb la tècnica Car-T, s'arriba a curar un 80% del 15% que abans es morien. Pel que fa als adults, la teràpia Car-T cura el 50% d'alguns tipus de limfomes malignes que no tindrien cap altra solució. "El més espectacular és que això s'aconsegueix amb un sol tractament", afirma el Dr. Albert Altés, que està convençut que "aquesta tècnica pot suposar per als hematòlegs el principi de la fi de les teràpies convencionals i pot obrir molt bones perspectives per a una gran quantitat de malalties incurables".

Aquesta teràpia va néixer als Estats Units ara fa deu anys i actualment hi ha molts pocs centres a tot Espanya que estiguin acreditats pel Ministeri de Sanitat per portar-la a terme. Sis d'aquests són a Catalunya, que és la comunitat amb més centres acreditats.