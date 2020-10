L'Hospital de Sant Andreu obre una zona d'aïllament per a pacients amb covid-19

| Arxiu particular

Hospital de Sant Andreu Salut | Arxiu particular

A partir de demà dijous està previst que l'Hospital de Sant Andreu de Manresa torni a tenir pacients amb covid-19. Entre ahir dimarts i avui dimecres, el centre ha realitzat les gestions necessàries per alliberar la Unitat de Cures Pal·liatives que, a partir de demà, quedarà convertida en una Unitat d'Aïllament per a pacients amb covid-19, amb 14 llits en total. L'hospital ha dissenyat, igualment, els circuits i protocols específics per evitar contagis.

La reobertura d'una unitat d'aïllament per a pacients amb coronavirus dins de l'Hospital de Sant Andreu ha d'ajudar a descongestionar l'Hospital de Sant Joan de Déu (Fundació Althaia), que els darrers dies ha vist com s'incrementava el nombre d'ingressats per covid-19.

Malgrat que les derivacions d'Althaia cap a l'Hospital de Sant Andreu estan previstes per aquest dijous, no se sap amb certesa quants pacients s'arribaran a traslladar, ja que la vaga del transport sanitari podria dificultar l'operació.

Pel que fa al perfil de pacients que arribaran a Sant Andreu procedents d'Althaia, es tracta de persones d'edat avançada, positives de covid-19. Recordem que a l'Hospital de Sant Andreu va tenir pacients amb covid-19 fins al 30 de juny passat, quan l'única persona ingressada per coronavirus va donar negatiu al PCR.