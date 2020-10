El mercat Puigmercadal es planteja obrir totes les tardes

El mercat municipal de Puigmercadal de Manresa es planteja obrir matins i tardes. Ara, com la majoria d'equipaments d'aquest tipus, només obre els matins tret dels divendres. Damunt la taula hi ha la proposta de fer-ho tot el dia, però sense forçar ningú a seguir la norma, sinó que la pròpia inèrcia de la demanda empenyi els paradistes a prendre aquesta decisió.

De moment ja hi ha un dels bars del mercat, el que dona a la plaça, que ja obre matins i tardes. Es tracta de la Montserratina, que a més a més ha instal·lat taules i cadires a fora per donar vida en aquest espai interior.

Un nou factor que podria canviar els hàbits del Puigmercadal és el supermercat cooperatiu que s'instal·larà al mercat a partir del primer trimestre de l'any vinent. Supercoop serà un dels primers súpers cooperatius de Catalunya, i la seva voluntat és obrir matins i tardes. Això podria ser el desencadenant perquè les parades del mercat s'afegeixin al nou horari.

Responsables de l'equipament han explicat a Regió7 que s'hauria de tenir present que el mercat és un servei públic, però que haurien de ser els mateixos paradistes els qui haurien de fer el primer pas. Alguns hi estan disposats, però a d'altres els suposaria un maldecap. La idea inicial és que, d'entrada, obrís tothom qui volgués.

19 parades i 6 més de disponibles



Actualment al Puigmercadal hi ha 19 parades obertes i 6 de disponibles. El fet d'obrir tan sols els matins frena els qui s'interessen per algunes de les buides perquè la inversió que els suposa es tarda més a recuperar o senzillament no surt a compte.

El responsable de l'associació de paradistes, Agustí Perramon, explica al seu torn que «un dels últims cartutxos que tenim és obrir a les tardes. Ho tenim ficat al cap». Admet que no tothom pensa el mateix , però creu que s'ha de canviar la dinàmica actual.

El mercat de Puigmercadal obre cada dia de les 8 del matí a les 2 del migdia. Els divendres ho fa de les 8 del matí a les 8 del vespre, i els dissabtes de les 8 del matí a les 3 de la tarda.

De propietat pública, el mercat va obrir el 1987. Primer gestionat per una empresa privada, el 2017 se'n va fer càrrec directament l'Ajuntament. Considera que es tracta d'una peça estratègica del Centre Històric. S'hi han fet diverses obres de millora com la renovació de tot el paviment.