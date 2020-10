La restauració de Manresa viu amb neguit el tancament a les portes d'un dels caps de setmana més forts de l'any

El sector de la restauració de Manresa viu amb molta inquietud i neguit l'anunci del Govern de tancar bars i restaurants durant quinze dies a partir d'aquest divendres. L'anunci arriba el dia abans de l'arrencada oficial de la Fira Mediterrània de Manresa, un dels caps de setmana més forts de l'any pel sector. La copropietària del restaurant Las Vegas, Pilar Garcia, ha relatat a l'ACN que "teníem totes les compres fetes per un cap de setmana que és molt fort, ja que a la fira ve molta gent de tot arreu i ho teníem tot reservat". Des del bar Cal Manel Berni Sorinas critica que "si hem de tancar per seguretat, ho farem, però s'ha de parar tot. No pot ser que haguem de seguir pagant el lloguer, la llum, l'aigua i els autònoms".

El cap de setmana de la Fira Mediterrània de Manresa és una cita molt important per a la ciutat, també per al sector de la restauració, ja que és un dels moments en què fan més caixa de tot l'any. L'anunci de tancament de bars i restaurants arriba just el dia abans de l'arrencada oficial del certamen. Molts dels establiments confiaven en fer dos o tres torns, tant per als dinars com també per als sopars, i ja tenien la majoria de compres fetes i havien contractat personal extra.

La copropietària del restaurant Las Vegas, Pilar Garcia, ha dit que la mesura anunciada és "desesperant" i ha explicitat que ja ho tenien tot preparat pel cap de setmana: "teníem totes les compres fetes per una cap de setmana que es preveia molt fort". Garcia relata que al confinament del mes de març ja van haver de llençar molt menjar perquè "ens van avisar d'un dia per l'altre" i no sap què passarà ara. "Confiem que la mesura sigui per 15 dies perquè si s'allarga no sé com ens en sortirem", expressa.

En Berni Sorinas, del bar Cal Manel, explica que el sector de l'hostaleria viu amb "molt neguit" aquesta situació i lamenta que "s'hagi filtrat a la premsa abans de parlar amb el sector". "Si hem de tancar per seguretat tancarem, però s'ha de parar tot. No pot ser que tanquem i haguem de seguir pagant el lloguer, els autònoms, la llum i l'aigua. Calen ajudes", lamenta Sorinas.

De la seva banda, Vicenta Elena, treballadora del bar Glaç, lamenta que l'anunci de tancament és un "cop dur", tant pels empresaris com pels treballadors. "Al setembre vam començar a fer els dinars al migdia i semblava que mica en mica anàvem remuntant i veies la llum al final del túnel, però això és un cop molt dur", assegura.